Fiesta patronal de San Francisco provocará cierres en Saltillo

El Centro Histórico de Saltillo vivirá este fin de semana cierres viales y un intenso movimiento comercial y religioso por la fiesta patronal de San Francisco de Asís, una de las celebraciones más antiguas de la capital.

Desde la medianoche del viernes 3 de octubre y hasta la noche del sábado 4, calles como Juárez, General Cepeda, Guerrero y Ateneo permanecerán bloqueadas al tránsito vehicular.

La medida se debe a la instalación de decenas de puestos ambulantes y comercios temporales, que cada año se colocan alrededor del templo franciscano.

Vecinos y comerciantes del primer cuadro se preparan para la afluencia de visitantes, mientras que automovilistas deberán buscar rutas alternas, ya que la circulación se normalizará hasta el domingo 5 de octubre.

Además del ambiente festivo, la parte religiosa tendrá un momento clave con la misa solemne del obispo Hilario González García, programada para las 19:00 horas del viernes en el templo de San Francisco.

Este recinto, considerado patrimonio histórico, concluira el novenario anual este viernes 3 de octubre, luego de haber iniciado un 24 de septiembre.

La festividad no solo representa una tradición católica, sino también un fenómeno cultural y social que cada año transforma la dinámica del centro: desde el comercio informal que aprovecha la concentración de visitantes, hasta los ajustes viales y operativos de seguridad para eficientar la movilidad de la zona.

Comentarios