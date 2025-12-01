Cerrar X
Coahuila

Nuevo pozo de agua para Saltillo beneficia a varias colonias

La obra forma parte de los proyectos que han permitido incrementar en un 15 por ciento el caudal disponible durante el primer año de gobierno municipal

  • 01
  • Diciembre
    2025

La ciudad de Saltillo puso en marcha el nuevo pozo Praderas, infraestructura que suma 40 litros por segundo a la red de distribución y que forma parte de los proyectos que han permitido incrementar en un 15 por ciento el caudal disponible durante el primer año de gobierno municipal. Este aumento equivale a 314 litros por segundo adicionales, fortaleciendo el abasto para miles de familias en distintos sectores de la capital.

De acuerdo con el director general de Aguas de Saltillo, Iván Vicente José García, la incorporación del pozo Praderas beneficiará a más de 22 mil habitantes de 21 colonias, entre ellas Rincón La Florida, Bonanza, Hacienda La Aurora, Los Geranios, La Fragua y Los Cipreses. El funcionario explicó que esta obra forma parte del Plan Antisequía y que su consolidación requirió dos años de trabajo conjunto entre la paramunicipal y la comunidad.

Durante el arranque del nuevo pozo, vecinos del sector destacaron la importancia de la obra al señalar que representa una mejora directa en la calidad de vida, al brindar mayor estabilidad en el suministro de agua. En el evento participaron integrantes del Cabildo, personal de Aguas de Saltillo y habitantes de las zonas favorecidas, quienes reconocieron el impacto positivo que esta infraestructura tendrá en el servicio diario.


