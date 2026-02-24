Cuaresma se encarece 14% por alza en pescados y mariscos

La cuaresma este año saldrá 14% más cara debido al incremento de algunos de los principales productos de temporada, especialmente pescados y mariscos, lo que impacta directamente en el gasto familiar y obliga a los hogares a replantear sus menús y prioridades de consumo.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), los precios promedio por kilogramo aumentaron en supermercados de $2,906 pesos a $3,313 pesos, y en mercados tradicionales de $2,265 pesos a $2,531 pesos.

Productos como camarón, pulpo y salmón registran incrementos del 12 al 14%, reflejo de la combinación entre la mayor demanda estacional y la inflación alimentaria.

En específico, informó que el precio del camarón crudo va desde los $325.00 hasta $499.00; el camarón pacotilla, desde $315.00 hasta $394.00; surimi, desde $175.00 hasta $203.00; mojarra, de $150.00 hasta $164.00; pulpo, desde $310.00 hasta $449.00; salmón, desde $430.00 hasta $546.00; sierra, desde $200.00 hasta $275.00; huachinango, desde $300.00 hasta $365.00; y medallón de atún, desde $326.00 hasta $418.00 pesos el kilogramo.

“En comparación con el año pasado, los incrementos registrados son del 12% en los mercados tradicionales, al pasar el listado de productos de $2,265 a $2,531 pesos; y del 14% en los supermercados, donde la suma de estos productos pasó de $2,906 a $3,313 pesos”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Ante este panorama, muchas familias han optado por sustituir la proteína de mar por alternativas más económicas, como lentejas, habas, papa o platillos basados en verduras.

Rivera comentó que estas estrategias permiten cumplir con la tradición de la temporada sin descuidar el presupuesto familiar, aunque no representan un alivio total frente al encarecimiento de los alimentos.

La Cuaresma, que inició el 18 de febrero y se extenderá hasta el 2 de abril, es un periodo de reflexión y ayuno para los creyentes, durante el cual se conmemoran los 40 días previos a la pasión y resurrección de Jesús.

Además de su significado religioso, esta temporada también representa un cambio cultural y de consumo para millones de mexicanos, quienes privilegian la proteína de mar sobre la carne roja.

En este contexto, ANPEC hace un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y a reorganizar sus gastos para honrar las tradiciones cuaresmales sin comprometer la estabilidad familiar y emocional.

