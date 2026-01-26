Podcast
Coahuila

Frío provoca ausentismo en escuelas de Coahuila

Las bajas temperaturas generaron suspensión de clases en regiones centro-norte y carbonífera, y ausentismo escolar pese a ajustes de horario en el sureste

  • 26
  • Enero
    2026

Las bajas temperaturas registradas en Coahuila provocaron ausentismo en escuelas de todos los niveles educativos, además de la suspensión de clases en las regiones centro-norte y carbonífera.

En contraste, en la región sureste del estado, particularmente en municipios como Saltillo y Arteaga, las autoridades educativas optaron por mantener las actividades académicas con ajustes en los horarios de entrada.

De acuerdo con lo informado, en el sureste las jornadas escolares se recorrieron a las nueve de la mañana para jardines de niños, primarias y secundarias, medida que también se aplicó en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Pese a estos cambios, se reportó un notable ausentismo de alumnos en todos los niveles, mientras que el personal docente cumplió con su responsabilidad de presentarse en las aulas.

f1c7f69a-6194-49ca-bb08-1f6b24044464.jpeg

Al respecto, el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel, señaló que es comprensible que algunos estudiantes hayan decidido no acudir a clases con el fin de evitar enfermedades derivadas del frío.

Añadió que la universidad se mantendrá atenta a los pronósticos meteorológicos para informar oportunamente sobre cualquier otro ajuste en los horarios durante los próximos días.


