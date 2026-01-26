Podcast
Nuevo León

Brinda Salinas Victoria refugios temporales a animales callejeros

Entendiendo que el clima extremo es un riesgo, las labores de mejora se centraron en garantizar espacios secos y dignos, además de brindar alimento y agua

Ante el pronóstico de bajas temperaturas que afectan al estado, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú, intensificó sus protocolos de protección animal. 

Como parte de un plan de contingencia, las autoridades locales informaron que concluyeron el mantenimiento integral de los refugios temporales diseñados para resguardar a perros y gatos en situación de calle.

“Ante las bajas temperaturas en la región, se ha brindado mantenimiento a los refugios temporales para perros y gatos en situación de calle. Exhortamos a la ciudadanía a actuar con empatía, proteger en la medida de lo posible a los animales en situación de calle y reforzar el cuidado de nuestras mascotas”, señalaron a través de las redes sociales del municipio.

Entendiendo que el clima extremo representa un riesgo para los perritos y gatitos, las labores de mejora se centraron en garantizar espacios secos y dignos, además de brindar alimento y agua. 

"En estos días de frío intenso, pedimos a la comunidad no ser indiferentes. "Un rincón seco o un poco de alimento puede marcar la diferencia para un perro o gato que enfrenta la intemperie", señalaron las autoridades.

