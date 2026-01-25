Suspenden clases ante llegada de masa de aire polar a Coahuila

La llegada de una nueva masa de aire polar obligará a la suspensión de clases presenciales este lunes 26 de enero en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto de Coahuila, como medida preventiva ante las bajas temperaturas y los riesgos asociados, informaron autoridades educativas estatales.

De acuerdo con el aviso emitido tras el pronóstico de Protección Civil, la suspensión aplicará en todos los niveles educativos en dichas regiones, con el objetivo de reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal escolar a condiciones climáticas adversas.

Descartan ausencia escolar en región Sureste y Laguna

En contraste, para las regiones Sureste y Laguna, las actividades escolares no se cancelan, pero el horario de entrada para primaria y secundaria se recorrerá a las 9:00 de la mañana, a fin de evitar traslados durante las horas más frías del día.

La autoridad educativa precisó que la decisión responde a criterios de prevención y seguridad, priorizando la integridad física de la comunidad escolar ante el descenso de temperaturas provocado por el sistema polar.

En el caso de los planteles particulares, cada institución definirá las medidas a aplicar, manteniendo comunicación directa con madres, padres y alumnado.

Finalmente, se exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a las recomendaciones emitidas por Protección Civil, ante la posible evolución de las condiciones meteorológicas en el estado.

