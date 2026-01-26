Nuevo Corredor del Golfo unirá Altamira, Matamoros y Reynosa

Con una inversión superior a los $35,000 millones de pesos, se hará el Corredor del Golfo, el cual se encamina a ser una alternativa más para conectar el sur, centro y norte del país, disminuyendo tiempos de traslado y beneficiando la logística comercial de México.

Durante el evento "Programas del Bienestar" en Reynosa, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Reynosa, Tamaulipas, Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), detalló las especificaciones del proyecto.

En donde comentó que dicha carretera, que unirá municipios como Altamira, Aldama, Soto La Marina, Matamoros y Reynosa, tendrá una extensión de 514 kilómetros de longitud y los trabajos serán de ampliación de carriles e incluir un carril confinado para transporte de carga.

“Los trabajos incluyen ampliaciones de zonas donde existen solamente dos carriles a cuatro carriles a todo lo largo del corredor y también se van a crear carriles confinados a la carga para que puedan llevar más rápido y más seguro la carga.

“Este proyecto abarca 514 kilómetros, 11 entronques, 79 estructuras, un viaducto y un puente tirante; la inversión estimada será de más de $35,000 millones de pesos”, explicó Mendoza Sánchez.

El titular de Banobras recalcó que este Corredor del Golfo permitirá dar una alternativa a los conductores que utilizan la Carretera México 57 que hasta ahora ha sido la única opción para rodear la cordillera de la Sierra Madre Oriental.

Asimismo, indicó que ayudaría a la reducción de tiempos de manera considerable y crearía más de 100,000 empleos directos y 76,000 indirectos la construcción de esta vía.

“Va a permitir que Tamaulipas tenga un corredor logístico alterno a la Ruta 57, que pasa por otros estados y va a conectar el centro y sur del país con la frontera norte, estamos esperando que se van a crear 104,000 empleos directos y 76,000 indirectos.

“Este corredor del Golfo de México va a reducir en 4.5 horas el tiempo de traslado entre la Ciudad de México y el Puente Nuevo Laredo tres y va a reducir en tres horas el trayecto de Villahermosa a Reynosa”, añadió Mendoza Sánchez.

El anuncio de esta obra se realizó el pasado 02 de octubre por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como parte de una serie de obras como la modernización de la carretera Tampico - Valles, la vía Mante – Ocampo – Tula, la reparación del Puente Tampico y la construcción de un segundo paso sobre el río Pánuco.

Esta red permitirá un flujo de mercancías más eficiente hacia los Estados Unidos, posicionando a Tamaulipas como el eje central del comercio transfronterizo y modernizando el sistema de autopistas estatal tras años de espera.

