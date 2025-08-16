Cerrar X
Coahuila

Halcones de Saltillo gana la primera etapa de la Copa Coahuila

El equipo Halcones de Saltillo se coronó como ganador de la primera etapa de la Copa Coahuila 2025, tras vencer con marcador 3-2 a Irritilas

  16
  Agosto
    2025

El equipo Halcones de Saltillo se coronó como ganador de la primera etapa de la Copa Coahuila 2025, tras vencer con marcador 3-2 a Irritilas.

Jugadores y directivos del club expresaron que es un honor formar parte de Halcones, resaltando que este triunfo es fruto del esfuerzo en los entrenamientos, la valentía y el empeño de los jóvenes futbolistas.

Aficionados del conjunto saltillense también compartieron su orgullo, señalando que es un privilegio que Halcones represente a la ciudad en este torneo estatal.

Asimismo, tanto jugadores como cuerpo directivo agradecieron al profesor Samuel Rodríguez por el apoyo brindado al equipo, destacando su papel en la preparación y fortaleza del plantel. 

“El profe siempre nos exigió disciplina dentro y fuera de la cancha. Gracias a su confianza hoy podemos darle este triunfo a la afición”, mencionaron.

Los propios jugadores reconocieron que llegar hasta este punto ha sido un reto. Julio César Jurado aseguró que la clave estuvo en la preparación previa: 

“Nos entregamos al cien en cada entrenamiento, sabíamos que teníamos que darlo todo si queríamos representar con orgullo a Saltillo”.

Por su parte, Jaime Valdez señaló que portar el uniforme de Halcones implica un compromiso mayor: 

“Este club nos ha enseñado que no basta con jugar bien, hay que hacerlo con corazón, con disciplina y con respeto a la camiseta”.

Aldrich Contreras destacó la unión del grupo como factor decisivo: “Somos una familia dentro y fuera de la cancha, y eso se nota en los resultados. 

Este triunfo es para todos los que confían en nosotros”.

Axel González añadió que el esfuerzo de semanas de trabajo intenso dio sus frutos: “Nos preparamos muy duro, hubo momentos difíciles, pero siempre pensamos en dar la mejor versión de nosotros para que Halcones estuviera en lo más alto”.

Finalmente, Yurem Flores expresó el orgullo que siente por pertenecer al equipo: “Desde niño soñaba con jugar en un club que representara a Saltillo, y hoy que lo vivo puedo decir que es un honor y una motivación para seguir creciendo”.

Con este resultado, Halcones de Saltillo demostró con garra, corazón y disciplina lo que significa defender su casa. 

El marcador 3-2 frente a Irritilas no solo refleja el esfuerzo en la cancha, sino también el orgullo de portar el nombre de Halcones y de representar a la ciudad con entrega total.


