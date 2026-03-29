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Coahuila

Hombre muere aplastado por su propia camioneta

Vecinos del sector identificaron al fallecido como Julián Valdez Jaramillo, originario de Nuevo León, quien vivía solo en el ejido El Tunal.

  • 29
  • Marzo
    2026

Un hombre de 85 años fue localizado sin signos vitales debajo de una camioneta en calles del ejido El Tunal, en el municipio de Arteaga.

El hecho se registró alrededor de las 7:30 horas, cuando se alertó a los cuerpos de emergencia sobre la presencia de una persona lesionada en la vía pública.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al cruce de las calles Del Amor y Eusebio Guzmán Padilla, donde localizaron al hombre debajo de una camioneta Ford F-150.

Tras una revisión, confirmaron que la víctima falleció. De manera preliminar, se presume que podría haber estado realizando labores mecánicas al momento del incidente.

¿Quién era la persona fallecida?

Vecinos del sector identificaron al fallecido como Julián Valdez Jaramillo, originario de Nuevo León, quien vivía solo en la zona, mientras que sus hijos residen en Saltillo.

¿Qué autoridades tomaron conocimiento?

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa oficial del fallecimiento antes de ser entregado a sus familiares.


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