Hombre pierde la vida en cantina del centro de Matamoros

Un hombre de aproximadamente 50 años falleció al interior de una cantina ubicada en la Zona Centro de Matamoros, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades.

El hecho se registró en un establecimiento localizado en el cruce de las calles 11 y Bravo, donde clientes y personal solicitaron apoyo tras percatarse de la situación.

¿Quién era la persona fallecida?

La víctima fue identificada como Alejandro Ramírez, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde; sin embargo, al momento de su valoración ya no contaba con signos vitales.

¿Cuál sería la causa del deceso?

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento pudo haberse derivado de un posible infarto, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen con precisión las causas del deceso.

¿Qué ocurrió tras el incidente?

El cuerpo fue cubierto en el lugar mientras se esperaba la llegada de peritos para realizar las diligencias correspondientes.

En tanto, familiares del fallecido arribaron al establecimiento luego de ser notificados de lo ocurrido, en medio de la movilización de las autoridades.

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