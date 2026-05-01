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Destaca Sheinbaum alza salarial y laboral en Día del Trabajo

Claudia Sheinbaum destacó una recuperación histórica del salario mínimo, la reducción de la pobreza laboral y la ampliación de derechos para trabajadores

  • 01
  • Mayo
    2026

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conferencia matutina donde se presentaron los principales avances en materia laboral durante los últimos años.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, aseguró que México atraviesa una etapa de transformación en favor de los trabajadores.

“El 1º de mayo no es una fecha cualquiera, es memoria viva”, expresó, al recordar las luchas históricas que dieron origen a derechos fundamentales como la jornada laboral, el salario digno y la organización sindical.

Recuperación del salario y poder adquisitivo

Uno de los principales logros expuestos fue el incremento al salario mínimo, que pasó de $88 a $315 pesos diarios, lo que representa un aumento de 256% en términos reales.

De acuerdo con el funcionario, esto permitió revertir la pérdida del 77% del poder adquisitivo registrada durante el periodo neoliberal.

“Hoy la realidad es distinta”, afirmó, al señalar que el ingreso actual alcanza para 1.91 canastas básicas.

Además, Sheinbaum destacó que, de 2018 a 2026, el salario mínimo ha crecido 154% en términos reales.

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Reducción de pobreza y mejora del empleo

El informe también subrayó que 13.4 millones de personas han salido de la pobreza, de las cuales 6.6 millones lo lograron gracias a la política salarial.

En materia de empleo, la tasa de desocupación pasó de 3.7% en 2018 a 2.4% en 2026, lo que refleja una mejora sostenida en el mercado laboral.

“Los cambios han sido profundos y los resultados tangibles”, sostuvo Bolaños.

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Fin del outsourcing y reparto de utilidades

Entre las reformas estructurales, se destacó la desaparición del outsourcing abusivo, lo que permitió regular la subcontratación y reconocer a más de tres millones de trabajadores con sus verdaderos empleadores.

Asimismo, el reparto de utilidades aumentó 150%, alcanzando $259 mil 610 millones de pesos distribuidos entre trabajadores.

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Nuevos derechos y jornada laboral de 40 horas

El funcionario anunció que este 1 de mayo se prevé la firma del acuerdo constitucional para la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales.

“A 140 años de la lucha de los mártires de Chicago, la reducción de la jornada marca un nuevo capítulo”, afirmó.

Esta medida beneficiará a cerca de 14 millones de trabajadores y se aplicará de manera gradual.

También destacó la reforma para otorgar seguridad social a trabajadores de plataformas digitales, beneficiando a más de 1.3 millones de personas.

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En el rubro de pensiones, el Gobierno aseguró que se corrigieron fallas del modelo anterior, ampliando el acceso a este derecho.

Además, se impulsó el certificado laboral para trabajadores agrícolas, con el objetivo de garantizar condiciones dignas en el campo. Este instrumento también será firmado este 1 de mayo.

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El secretario del Trabajo calificó este proceso como una “primavera de los derechos laborales”, impulsada por el diálogo entre trabajadores, empresas y gobierno.

“México avanza con paso firme hacia una realidad laboral más justa, más digna, más humana”, concluyó.

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que estos avances forman parte de una política integral que incluye vivienda, salud e igualdad de género, con el objetivo de consolidar un modelo de bienestar para la clase trabajadora.


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