Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
app_conoce_mexico_mundial_5773873890
Nacional

Gobierno lanzará app 'Conoce México' rumbo al Mundial 2026

México lanzará la app 'Conoce México' rumbo al Mundial, con 270 rutas turísticas, información en tiempo real y servicios para visitantes en español e inglés

  • 18
  • Marzo
    2026

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno federal anunció el lanzamiento de la aplicación “Conoce México”, una plataforma digital que buscará guiar a millones de visitantes durante el torneo.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una guía turística para el Mundial

La nueva aplicación integrará más de 270 rutas turísticas distribuidas en los 32 estados del país, con el objetivo de mostrar la diversidad cultural, gastronómica y natural de México.

“Vamos a tener una aplicación del Mundial… se llama Conoce México, tenemos 270 rutas que le llamamos para el aficionado”, explicó la funcionaria.

Además de rutas, la plataforma incluirá información sobre transporte, gastronomía y detalles del torneo en tiempo real, disponible en español e inglés.

Rutas verificadas y seguras

Uno de los ejes principales de la app será garantizar experiencias confiables para los turistas, ya que solo incluirá servicios certificados.

“Solo estarán los que tengan registro nacional de turismo y eso garantiza la experiencia al turista”, subrayó Rodríguez Zamora.

Las rutas estarán completamente georreferenciadas y respaldadas por agencias con registro oficial, lo que permitirá a los usuarios planear sus recorridos con mayor certeza.

Dicha aplicación también integrará nuevas ofertas, incluyendo turismo comunitario, como parte de una estrategia para distribuir la derrama económica en distintas regiones del país.

“Nos reunimos constantemente con agencias para integrar nueva oferta turística, por ejemplo la comunitaria”, indicó.

Con ello, se busca que los beneficios del Mundial lleguen a más destinos, más allá de las sedes oficiales.

México se prepara para recibir al mundo

El lanzamiento de esta herramienta forma parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026, donde México será una de las sedes principales.

La aplicación será presentada en detalle en las próximas semanas, incluyendo su fecha de lanzamiento oficial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_xoli_d9f32d2587
Lanza CDMX chatbot para orientar a turistas de cara al Mundial
photo_2026_03_19_13_59_58_e3eedb44a2
Promueve Turismo la cocina tradicional de Nuevo León
Whats_App_Image_2026_03_18_at_1_49_51_PM_6a175d0016
NL lidera turismo y genera derrama de más de $14,000 millones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_19_at_9_01_05_PM_50d2688f83
Rehabilita Monterrey pavimento de la avenida Enrique C. Livas
b93c41a3_2ce5_4927_b8f7_8bfb5a32fd60_5cfb554c52
Buscan darle orden al desarrollo urbano de Ramos Arizpe
IMG_2339_7f35fe67e6
Reactivarían nave industrial en San Pedro para fomentar el empleo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×