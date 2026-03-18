Gobierno lanzará app 'Conoce México' rumbo al Mundial 2026

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno federal anunció el lanzamiento de la aplicación “Conoce México”, una plataforma digital que buscará guiar a millones de visitantes durante el torneo.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una guía turística para el Mundial

La nueva aplicación integrará más de 270 rutas turísticas distribuidas en los 32 estados del país, con el objetivo de mostrar la diversidad cultural, gastronómica y natural de México.

“Vamos a tener una aplicación del Mundial… se llama Conoce México, tenemos 270 rutas que le llamamos para el aficionado”, explicó la funcionaria.

Además de rutas, la plataforma incluirá información sobre transporte, gastronomía y detalles del torneo en tiempo real, disponible en español e inglés.

Rutas verificadas y seguras

Uno de los ejes principales de la app será garantizar experiencias confiables para los turistas, ya que solo incluirá servicios certificados.

“Solo estarán los que tengan registro nacional de turismo y eso garantiza la experiencia al turista”, subrayó Rodríguez Zamora.

Las rutas estarán completamente georreferenciadas y respaldadas por agencias con registro oficial, lo que permitirá a los usuarios planear sus recorridos con mayor certeza.

Dicha aplicación también integrará nuevas ofertas, incluyendo turismo comunitario, como parte de una estrategia para distribuir la derrama económica en distintas regiones del país.

“Nos reunimos constantemente con agencias para integrar nueva oferta turística, por ejemplo la comunitaria”, indicó.

Con ello, se busca que los beneficios del Mundial lleguen a más destinos, más allá de las sedes oficiales.

México se prepara para recibir al mundo

El lanzamiento de esta herramienta forma parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026, donde México será una de las sedes principales.

La aplicación será presentada en detalle en las próximas semanas, incluyendo su fecha de lanzamiento oficial.

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