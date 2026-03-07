Podcast
2026_03_07_Vivienda_para_el_Bienestar_Teca_mac_Estado_de_Me_xico_03_HC_3013202809
Nacional

Entrega Sheinbaum 500 escrituras y 447 condonaciones a mujeres

El evento marca el inicio de una agenda mensual dedicada a reconocer los derechos de las mexicanas, centrada en la seguridad jurídica de vivienda

  • 07
  • Marzo
    2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un acto de justicia patrimonial en el municipio de Tecámac, donde realizó la entrega de 500 escrituras y 447 constancias de condonación de créditos hipotecarios exclusivamente para mujeres.

Este evento marca el inicio de una agenda mensual dedicada a reconocer los derechos de las mexicanas, centrada en esta ocasión en la seguridad jurídica sobre la vivienda.

La mandataria estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

Claudia Sheinbaum

Justicia patrimonial 

Durante su intervención, la presidenta destacó la importancia de que las mujeres posean la titularidad de sus hogares, pues anteriormente, las propiedades solían quedar a nombre de los esposos o exesposos, dejando a las mujeres en una situación de desprotección a pesar de haber contribuido económicamente.

Informó que, bajo el esquema de su gobierno, se están reestructurando o condonando deudas que afectaban a más de 5 millones de derechohabientes del Infonavit y 400,000 del Fovissste.

Asimismo, resaltó los avances del programa Vivienda para el Bienestar, el cual proyecta la construcción de 1.8 millones de casas para personas con ingresos bajos. A la fecha, detalló, ya se han edificado más de 400,000 viviendas en todo el territorio nacional.

2026-03-07_Vivienda_para_el_Bienestar._Teca_mac__Estado_de_Me_xico_04_HC.jpg

Salud y pensiones: El eje de marzo

La agenda de marzo incluirá acciones estratégicas para el bienestar femenino:

  • Salud Especializada: Se inaugurará el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” en la Alcaldía Gustavo A. Madero, especializado en cáncer de mama, modelo que se replicará en el resto del país.

  • Seguridad y Apoyo: Continuidad de la Pensión Mujeres Bienestar y la construcción de Centros LIBRE.

  • Reconocimiento Histórico: El domingo 8 de marzo se llevará a cabo un acto conmemorativo con mujeres de las Fuerzas Armadas para visibilizar su labor en espacios tradicionalmente masculinos.

Claudia Sheinbaum

Avances en el Estado de México

La secretaria Edna Vega aportó cifras críticas sobre la brecha de género en la propiedad: en México, 2.3 millones de hogares encabezados por mujeres carecen de escrituras, y en los casos donde sí existen, solo el 40% están a nombre de la mujer.

Ante esta realidad, anunció que la meta en el Estado de México es construir más de 100,000 viviendas y entregar 360,000 escrituras a través del Insus.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez agradeció el apoyo federal para proteger el patrimonio de las familias mexiquenses, mientras que la beneficiaria Martha Lugo Herrera expresó, a nombre de las asistentes, su respaldo a la gestión de la primera mujer presidenta del país.

2026-03-07_Vivienda_para_el_Bienestar._Teca_mac__Estado_de_Me_xico_11_JCB.jpg


Comentarios

