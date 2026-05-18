Esperará Raúl Cantú tiempos tras ser perfilado para gubernatura

Luego de que el gobernador Samuel García perfilara al alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú, como un posible candidato a la gubernatura rumbo a las próximas elecciones, el edil aseguró que será respetuoso de los tiempos y de la convocatoria de su partido antes de tomar cualquier decisión.

Durante la ceremonia de inauguración del C4, ubicado sobre la Carretera a Colombia, Cantú de la Garza señaló que considera un honor ser mencionado como una opción para encabezar el futuro político del estado.

“Es un honor el que nos vean como una opción para estar al frente de nuestro estado y en su momento analizaremos la decisión para saber qué sigue. Estaremos atentos a la convocatoria de nuestro partido, en su momento lo que ellos asignen y decidan”, expresó ante medios de comunicación.

Las declaraciones del alcalde se dieron luego de que Samuel García lo mencionara públicamente durante un evento realizado en el municipio.

Atribuye proyección política a resultados obtenidos en Salinas Victoria

Cantú de la Garza atribuyó esta proyección política a los resultados obtenidos durante su administración municipal y al respaldo ciudadano que, aseguró, ha mantenido desde el inicio de su gestión.

“Para nosotros es un honor porque Salinas Victoria es un municipio en crecimiento, hemos logrado grandes resultados, hemos logrado la aceptación de 9 de cada 10 ciudadanos de Salinas Victoria. Tenemos cinco años y hemos mantenido esa aceptación”, agregó.

El alcalde reiteró que por ahora continuará enfocado en el trabajo al frente del municipio, mientras espera los tiempos internos de su partido de cara al próximo proceso electoral.

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