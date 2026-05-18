Dani Carvajal se despide del Real Madrid tras 23 temporadas

El Real Madrid anunció este lunes que Dani Carvajal no continuará en el equipo la próxima temporada, cerrando así una de las etapas más exitosas y representativas en la historia reciente del club blanco.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que ambas partes acordaron poner fin a la relación contractual una vez concluida la actual campaña, despidiendo al lateral derecho como una de las grandes leyendas madridistas.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, expresó el equipo español.

🏆 ¡Gracias, Carvajal! 🏆 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 18, 2026

Una carrera marcada por títulos y liderazgo

Carvajal, de 34 años, llegó al Real Madrid en 2002 para integrarse a las categorías inferiores y terminó convirtiéndose en un símbolo del club.

Tras formarse durante una década en la cantera, debutó con el primer equipo y acumuló 13 temporadas en la élite, periodo en el que disputó 450 partidos y anotó 14 goles.

Durante su trayectoria ayudó al conjunto merengue a conquistar 27 títulos, entre ellos seis UEFA Champions League, además de campeonatos nacionales e internacionales que lo consolidaron como uno de los futbolistas más exitosos en la historia del club.

El presidente Florentino Pérez destacó el legado del defensor y aseguró que siempre será parte de la identidad madridista.

“Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar; esta es y será siempre su casa”, afirmó el dirigente.

Las lesiones marcaron el cierre de su etapa

En las últimas temporadas, las lesiones comenzaron a afectar la continuidad del defensor español, quien recientemente logró regresar a las canchas después de superar una grave lesión en el pie derecho.

Además, la llegada del inglés Trent Alexander-Arnold redujo aún más su protagonismo en el once titular del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Pese a ello, Carvajal se mantuvo como una voz de liderazgo dentro del vestidor y uno de los referentes más respetados por la afición madridista.

Un homenaje en el Santiago Bernabéu

El club adelantó que realizará un homenaje especial para el lateral español durante el último encuentro de LaLiga este fin de semana, donde la afición podrá despedir a uno de los jugadores más emblemáticos de las últimas décadas.

La imagen de Carvajal levantando títulos europeos y defendiendo la camiseta blanca quedará ligada a una de las épocas más exitosas en la historia del Real Madrid.

Futuro incierto con la selección española

La salida del Real Madrid también coincide con un momento complicado para Carvajal en la selección española.

Aunque fue pieza importante en la conquista de la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2023, las constantes lesiones provocaron que perdiera protagonismo con “La Roja”, donde actualmente Pedro Porro y Marcos Llorente ocupan su posición.

Todo apunta a que el defensor no será convocado por Luis de la Fuente para el Mundial 2026, torneo en el que España debutará el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

Con 51 partidos internacionales, Carvajal cerraría así una etapa dorada tanto en el Real Madrid como con la selección española, dejando una huella profunda en el futbol europeo.

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