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Tamaulipas

Energía en Tamaulipas: motor de bienestar, destaca SEDENER

Uno de los logros más significativos destacados por el secretario es la reclasificación de tarifas eléctricas en varios municipios

  • 12
  • Mayo
    2026

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), Walter Julián Ángel Jiménez, afirmó que la energía en Tamaulipas ha dejado de ser solo una cifra de producción para consolidarse como una herramienta clave de crecimiento económico, bienestar y justicia social.

Uno de los logros más significativos destacados por el secretario es la reclasificación de tarifas eléctricas en los municipios de Abasolo, El Mante, González, Güemez y Padilla. Este ajuste, que entró en vigor este verano, beneficia a más de 186,000 personas. 

Ángel Jiménez aseguró que las mesas de trabajo continúan para extender este beneficio a los 38 municipios restantes, priorizando a 10 que cumplen con los criterios de la regulación vigente.

En cuanto al rezago social, el secretario presentó el proyecto "Electrificación al 100% (2025-2028)", una iniciativa bandera del gobierno estatal. Tras un exhaustivo trabajo de campo que permitió censar más de 2,300 viviendas sin acceso a luz eléctrica —lo que representa el 0.4% faltante para la cobertura total—, se han instalado sistemas fotovoltaicos en diversas comunidades.

El titular de SEDENER recordó que, desde el pasado 4 de febrero, se intensificaron las labores de electrificación en Villa de Casas, San Nicolás, Jiménez, Jaumave y Díaz Ordaz. Este esfuerzo conjunto entre la SEDENER, la Secretaría de Bienestar Social, el DIF Tamaulipas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha logrado beneficiar a más de 300 personas.


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