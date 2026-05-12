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Finanzas

México busca nuevas oportunidades de inversión con Corea del Sur

Ambas naciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la relación económica bilateral y ampliar las oportunidades de inversión

  • 12
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral y ampliar las oportunidades de inversión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con el ministro de Comercio de la República de Corea, Yeo Han-koo. 

Durante el encuentro, los representantes de ambos países coincidieron en la necesidad de consolidar un marco formal de comercio e inversión.

Asimismo, se acordó la creación de un grupo de trabajo enfocado en modernizar la relación bilateral e impulsar un mayor intercambio económico y comercial entre México y Corea del Sur. 

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La reunión forma parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación estratégica entre ambos países.

Previamente, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, sostuvo un encuentro con su homóloga coreana, Hyejin Kwon, y con el embajador Jooil Lee, donde dialogaron sobre comercio, inversión y nuevas áreas de cooperación bilateral.

Rosendo Gutiérrez destacó que México y Corea del Sur “son socios estratégicos con un comercio anual de casi $30,000 millones de dólares y un enorme potencial para fortalecer su relación económica”, subrayando la relevancia de continuar impulsando acuerdos que favorezcan la inversión y el crecimiento comercial entre ambas economías.


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