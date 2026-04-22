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Nuevo León

Aplicarán pruebas por plomo en sangre en menores

Alma Rosa Marroquin, informó que se realizará un diagnóstico para comprobar datos y conocer la posibilidad de más personas con este panorama

  • 22
  • Abril
    2026

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquin, informó que se realizará un diagnóstico para comprobar datos y conocer la posibilidad de más personas con este panorama.

“La prueba diagnóstica todavía está en evaluación y vamos a tomar primero como referencia estos niños que entiendo la preocupación de sus familias, pero hay muchas cosas que podemos hacer, como se darnos como padres de familia”

Posibles causas y factores de exposición

Mencionó que los CENDIS que obtuvieron con niveles altos, no se encontraban cerca de empresas, por lo que existen diversos factores que podrían apuntar a ese diagnóstico. La existencia del plomo en la sangre en menores también podría tratarse de corrientes de aire u objetos que se encuentran en casa, por lo que se llevarán a cabo las pruebas concretas en sangre para confirmar el primer diagnóstico de los médicos del TEC.

“A los 83, en este momento vamos a hacer la prueba confirmatoria a los 83; sin embargo, seguiremos con la de salud, trabajando para que los estudios al resto de la población y de forma aleatoria y representativa de la población continúen”.

Principales fuentes de exposición al plomo

Las principales fuentes de exposición al plomo son:

• Loza de barro
• Pintura vieja descascarada
• Tuberías de agua antiguas
• Dulces con chile (tamarindo)
• Remedios caseros con azarcón o greta
• Juguetes y cosméticos sin certificación
• Vivir cerca de industrias
• Estar en contacto con ropa con residuos

Medidas y acciones preventivas

La Secretaría de Salud realizará dos pruebas en sangre y neurodesarrollo, las cuales se comenzarán a realizar a partir de esta semana.

Como medida preventiva, se debe:

• Lavar las manos y cara de los niños, antes de cada comida y después de realizar alguna actividad.
• Limpiar los pisos, ventanas, así como lavar juguetes con trapo húmedo, no solo sacudirlos
• Consumir dieta rica en hierro y vitamina C                                                                                                                              .  -No utilizar ollas de barro vidriado para cocinar o guardar comida


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