Aplicarán pruebas por plomo en sangre en menores
Alma Rosa Marroquin, informó que se realizará un diagnóstico para comprobar datos y conocer la posibilidad de más personas con este panorama
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Abril
2026
La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquin, informó que se realizará un diagnóstico para comprobar datos y conocer la posibilidad de más personas con este panorama.
“La prueba diagnóstica todavía está en evaluación y vamos a tomar primero como referencia estos niños que entiendo la preocupación de sus familias, pero hay muchas cosas que podemos hacer, como se darnos como padres de familia”
Posibles causas y factores de exposición
Mencionó que los CENDIS que obtuvieron con niveles altos, no se encontraban cerca de empresas, por lo que existen diversos factores que podrían apuntar a ese diagnóstico. La existencia del plomo en la sangre en menores también podría tratarse de corrientes de aire u objetos que se encuentran en casa, por lo que se llevarán a cabo las pruebas concretas en sangre para confirmar el primer diagnóstico de los médicos del TEC.
“A los 83, en este momento vamos a hacer la prueba confirmatoria a los 83; sin embargo, seguiremos con la de salud, trabajando para que los estudios al resto de la población y de forma aleatoria y representativa de la población continúen”.
Principales fuentes de exposición al plomo
Las principales fuentes de exposición al plomo son:
• Loza de barro
• Pintura vieja descascarada
• Tuberías de agua antiguas
• Dulces con chile (tamarindo)
• Remedios caseros con azarcón o greta
• Juguetes y cosméticos sin certificación
• Vivir cerca de industrias
• Estar en contacto con ropa con residuos
Medidas y acciones preventivas
La Secretaría de Salud realizará dos pruebas en sangre y neurodesarrollo, las cuales se comenzarán a realizar a partir de esta semana.
Como medida preventiva, se debe:
• Lavar las manos y cara de los niños, antes de cada comida y después de realizar alguna actividad.
• Limpiar los pisos, ventanas, así como lavar juguetes con trapo húmedo, no solo sacudirlos
• Consumir dieta rica en hierro y vitamina C . -No utilizar ollas de barro vidriado para cocinar o guardar comida
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