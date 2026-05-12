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Coahuila

Museo del Desierto alista edición 2026 de After Dark

Entre los artistas confirmados se encuentran DJs y músicos locales, nacionales e internacionales provenientes incluso de Francia y Alemania

  • 12
  • Mayo
    2026

El Museo del Desierto alista la quinta edición de “MUDE After Dark”, un evento nocturno que mezclará música electrónica, arte, gastronomía y recorridos inmersivos dentro del recinto, con una expectativa de asistencia de alrededor de 2 mil 500 personas y una derrama económica superior a los 3.5 millones de pesos para la región sureste de Coahuila.

Saltillo se prepara para una noche inmersiva

El evento se realizará el próximo 27 de junio a partir de las 18:00 horas y, de acuerdo con el director del Museo del Desierto, Arturo González, se ha convertido en una de las actividades más esperadas dentro de la agenda cultural y nocturna de Saltillo.

“Es una fiesta donde la gastronomía, el arte, el museo y la música toman encuentro en este lugar”, señaló.

El director del MUDE explicó que esta edición tendrá además un objetivo de recaudación para el programa “Desierto Viviente”, destinado a la rehabilitación y atención veterinaria de fauna silvestre rescatada.

Indicó que los recursos obtenidos permitirán mejorar áreas médicas, equipamiento y espacios destinados a animales lesionados o atropellados que son atendidos dentro del museo.

González destacó que actualmente Coahuila se ha convertido en ejemplo nacional de coordinación entre instituciones como PROFEPA, SEMARNAT, Protección Civil y cuerpos de rescate para atender fauna silvestre afectada por actividades humanas.

Música, arte y experiencias dentro del museo

La edición 2026 contará con 21 DJs y artistas musicales, además de intervenciones de artistas plásticos y experiencias inmersivas dentro de distintos pabellones del museo.

Por su parte, Jorge Mario Morales, encargado de producción y curaduría musical del evento, explicó que el concepto no busca funcionar únicamente como festival musical, sino como una experiencia completa donde el principal protagonista es el propio Museo del Desierto.

“El headliner es el museo”, expresó.

Detalló que habrá escenarios distribuidos en distintas áreas del recinto, incluyendo pabellones intervenidos con música, patios exteriores y presentaciones en vivo.

Entre los artistas confirmados se encuentran DJs y músicos locales, nacionales e internacionales provenientes incluso de Francia y Alemania.

Además, se instalará una “Silent Party” en el área de Paleo Camp, dinámica en la que el público escucha música mediante audífonos inalámbricos, formato pensado también para personas con autismo o sensibilidad auditiva.

Los organizadores señalaron que más del 50 por ciento del talento participante es local, mientras que la oferta gastronómica incluirá negocios de Saltillo como Felina, Diente de León Il Mercato, Big Juan, Elotazos y Zoika.

Actualmente, ya se han vendido más de 500 boletos y los organizadores advirtieron que el evento ha registrado sold out en ediciones anteriores.

La fase dos de boletos permanecerá vigente hasta el 31 de mayo con costo de 650 pesos; posteriormente aumentará a 690 pesos y, en caso de existir disponibilidad, el acceso en taquilla costará 760 pesos.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte Leos, señaló que el evento representa una oportunidad importante para atraer visitantes de Monterrey y otras regiones del país.

Indicó que el formato nocturno del museo genera una experiencia distinta para públicos jóvenes de entre 18 y 40 años, además de incentivar ocupación hotelera, consumo en restaurantes y visitas a otros atractivos turísticos de la región.

“Hoy el turismo es vender experiencias”, afirmó.

La quinta edición de MUDE After Dark será exclusiva para mayores de edad y se desarrollará hasta entrada la noche dentro de distintas áreas del Museo del Desierto.


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