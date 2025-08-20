Cerrar X
Coahuila

Inauguran 38 Seminario Internacional de Seguridad Aérea

En el evento participaron autoridades de México y Estados Unidos para discutir retos de la aviación civil, incluyendo nuevas tecnologías y seguridad aérea

Este miércoles se inauguró en Saltillo el 38 Seminario Internacional de Seguridad Aérea, “Amigos de la Aviación”, un encuentro anual que reúne a autoridades y especialistas de México y Estados Unidos para analizar los retos actuales de la aviación civil.

En el foro, que fue inaugurado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, participaron el general Miguel Enrique Vallín Osuna, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), así como representantes de la Federal Aviation Administration (FAA), entre ellos Wyatt Seeger, gerente de la Oficina Internacional en Dallas, y Jaime Insurriaga, subgerente de la misma dependencia.

Las autoridades destacaron que la seguridad aérea es un tema prioritario ante el crecimiento de nuevas tecnologías como los drones, que en México ya suman más de 9 mil aparatos registrados. 

Señalaron que esta expansión implica una responsabilidad compartida entre usuarios y autoridades, por lo que el seminario incluye análisis sobre el marco regulatorio y los procesos de supervisión de aeródromos y helipuertos privados, con el fin de mantener los estándares más altos de seguridad operacional.

Además, se abordarán problemáticas vinculadas con desviaciones de pilotos mexicanos en espacio aéreo extranjero, las acciones de capacitación de tripulaciones y la importancia de fortalecer las competencias lingüísticas en aviación, consideradas clave para garantizar la comunicación efectiva y prevenir incidentes.

Durante los trabajos también se discutirán aspectos técnicos y operativos de los permisos aeronáuticos, así como experiencias internacionales en materia de seguridad y sostenibilidad de la industria.

El evento, realizado en un salón de eventos al norte de Saltillo, contó con la participación de alcaldes de la región, secretarios estatales, así como representantes de la comunidad aeronáutica nacional e internacional.


