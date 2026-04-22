Israel se dice 'listo' para retomar combates en todos los frentes

El Ejército de Israel aseguró este miércoles que mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar "de inmediato y con contundencia" las operaciones militares "en todos los frentes".

De acuerdo con el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, esta preparación se ha consolidado tras meses de combates continuos desde los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"El Ejército mantiene un alto nivel de alerta y preparación, y está listo para regresar de inmediato y con contundencia al combate en todos los frentes", afirmó Zamir.

Zamir añadió que sus tropas mantienen "intensos combates" en Líbano con el objetivo de reforzar la defensa de las comunidades del norte del país.

El Ejército israelí confirmó este miércoles nuevos ataques aéreos en el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, en acciones que calificó de "defensa propia".

Israel mantiene desplegadas varias divisiones en la zona, donde controla una franja de entre 8 y 10 kilómetros desde la frontera y restringe el acceso a decenas de localidades libanesas.

Israel establece 'línea amarilla' en Líbano; publica zona ocupada

El Ejército de Israel reveló este domingo un mapa en el que detalla la zona militar que sus tropas ocupan en la zona sur de Líbano como en el mar Mediterráneo, a lo que denominaron "línea amarilla".

De acuerdo con la imagen compartida por las fuerzas israelíes, se mantienen desplegadas cinco divisiones en el país vecino, además de una zona marítima que controla la Armada israelí.

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