Inicia en Saltillo la jornada '40 Días por la Vida' con oración

Con vigilias de oración, acompañamiento a mujeres en crisis de embarazo y una marcha programada para el próximo 11 de octubre, arrancó en Saltillo y Ramos Arizpe la jornada internacional “40 Días por la Vida”, que busca promover alternativas al aborto y brindar apoyo a quienes enfrentan embarazos no planeados.

De acuerdo con los organizadores, la jornada no está limitada a la religión católica, sino que está abierta a personas de todas las confesiones que deseen participar en actividades pacíficas “en defensa de la vida, tanto de la madre como del niño por nacer”. Las sedes de oración en Saltillo son el Hospital General, el Centro de Salud Morelos y la clínica Maricristo; en Ramos Arizpe, las actividades se concentran frente al Hospital Isste.

Patricia de Luna Aureoles, coordinadora de la iniciativa, explicó que el movimiento no busca juzgar ni señalar, sino acompañar y canalizar apoyos médicos, legales o sociales a mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. “Lo que queremos hacerles saber es que no están solas, que hay asociaciones que pueden apoyarlas para que su opción sea una opción de vida”, señaló.

Como parte de la jornada, el sábado 11 de octubre a las 5:00 p.m. se realizará una marcha pacífica que partirá de la explanada del Teatro de Saltillo hacia la Plaza de la Nueva Tlaxcala, donde se llevará a cabo un festival y manifestación a favor de la vida. El padre Vicente Eleamar recordó que esta es la cuarta edición de la actividad en la ciudad, en sintonía con el llamado de los obispos de México a replicar estas concentraciones en todo el país.

Durante las intervenciones, especialistas advirtieron sobre riesgos médicos como hemorragias, infecciones o infertilidad derivados de los procedimientos de aborto, así como posibles consecuencias psicológicas como depresión o ansiedad. Señalaron que el objetivo de la jornada es generar conciencia sobre estas implicaciones y ofrecer redes de apoyo alternativas.

La iniciativa “40 Días por la Vida” se celebra en más de 60 países del mundo y en Saltillo espera superar la participación de ediciones anteriores, bajo la premisa de mantener todas sus actividades en un marco de respeto y manifestación pacífica.

Comentarios