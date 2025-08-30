Cerrar X
Nuevo León

Deja explosión en establecimiento de Monterrey dos lesionados

Una explosión registrada en un establecimiento comercial dejó al menos dos personas lesionadas en la colonia Nuevo Repueblo, Monterrey

  • 30
  • Agosto
    2025

Una explosión registrada durante la madrugada de este sábado en un establecimiento comercial provocó daños materiales considerables y dejó al menos dos personas lesionadas en la colonia Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el incidente se reportó a las 04:53 horas y ocurrió en la zona comprendida entre Chiapas y Apodaca, dentro del sector mencionado.

Al lugar acudieron de inmediato unidades de dicha corporación para atender la emergencia.

El estallido ocasionó afectaciones a cuatro vehículos y cuatro viviendas cercanas. Hasta el momento, se ha confirmado que dos personas recibieron atención médica en el sitio, sin que se haya detallado la gravedad de sus lesiones. 

Las causas de la explosión aún están bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.


