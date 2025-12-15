Podcast
Internacional

María Corina Machado afirma que se fracturó una vértebra en huída

Según medios, la lesión la sufrió durante su escape de Venezuela. Se desconoce cuanto tiempo permanecerá en Noruega o si alargará su estancia para tratarse

  • 15
  • Diciembre
    2025

La líder opositora venezolana, María Corina Machado se fracturó una vértebra durante su viaje a Oslo para recibir su galardón del premio Nobel de la Paz 2025.

Según un medio local, Machado fue reconocida en el Hospital Universitario de Ullevål de Oslo, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

Aparentemente, dichas lesiones se produjeron cuando la activista huía a bordo de una pequeña embarcación, durante las ráfagas y fuerte oleaje registrado.

"El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas", declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso.

De momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Noruega o si alargará su estancia para recibir tratamiento especializado.

Hija de Corina Machado representa a su madre en entrega de Nobel

La hija de la líder opositora recibió en nombre de María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz, en ausencia de la galardonada.

Sin embargo, horas más tarde se dio a conocer que María Corina Machado arribó a la ciudad. 

A través de una llamada telefónica, Machado expresó su agradecimiento a quienes arriesgaron su seguridad para intentar llevarla a Noruega.


