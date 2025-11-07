Invitan club de autos clásicos a rodada por pueblos mágicos

El Municipio de Saltillo anunció la realización de la rodada de autos antiguos “Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025”, un evento que busca promover el turismo, la cultura y la convivencia familiar a través del automovilismo clásico.

La actividad reunirá a coleccionistas y aficionados de todo el país en un recorrido que combina historia, tradición y pasión por los vehículos antiguos.

La sexta edición de esta rodada se efectuará los días 15, 16 y 17 de noviembre, con un trayecto que partirá desde Arteaga y concluirá en Cuatro Ciénegas, pasando por Monclova.

El objetivo es mostrar la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de los Pueblos Mágicos de Coahuila, así como resaltar la seguridad y el buen estado de las carreteras de la entidad, que permiten la realización de eventos turísticos de gran alcance.

Durante el recorrido participarán alrededor de 100 vehículos clásicos provenientes de distintos estados del país, además de contar con la presencia del reconocido restaurador y conductor de televisión Martín Vaca, quien se sumará a la exposición y convivencia con los asistentes.

Se espera una importante afluencia de visitantes y familias que podrán disfrutar de la exhibición y del ambiente festivo que caracteriza a esta tradicional rodada.





