Nuevo León

Supervisa Adrián de la Garza, avance en construcción de nuevo C4

Ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, este Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo representa una inversión superior a los $219 mdp

  • 30
  • Enero
    2026

Como parte de la estrategia integral de seguridad para recuperar la tranquilidad en los sectores más vulnerables de la capital, el alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó este viernes un recorrido de supervisión en las obras del nuevo C4 Norte, el cual registra ya un avance general del 31%.

Ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, este Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo representa una inversión superior a los $219 millones de pesos.

El edil regiomontano destacó que este proyecto es una pieza clave para descentralizar la vigilancia y garantizar una respuesta inmediata a los habitantes de la zona norte.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 4.08.01 PM.jpeg

Detalles de la construcción y equipamiento

Durante la inspección, se constató que la obra civil progresa conforme al calendario establecido. A la fecha, los hitos constructivos reportados son:

  • Cimentación: 100% terminada en el edificio principal, talleres y armarios.

  • Estructura metálica: Prácticamente concluida en su totalidad.

  • Barda perimetral: Presenta un avance del 60%.

  • Estacionamiento: Reporta un 35% de progreso.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 4.08.01 PM (1).jpeg

Un modelo de atención integral

A diferencia de un centro de monitoreo convencional, el C4 Norte funcionará como un complejo de justicia y seguridad ciudadana distribuido en tres niveles:

  1. Planta Baja y Áreas de Justicia: Albergará oficinas de Justicia Cívica, zonas de registro, barandilla, celdas y un área especializada para la atención de menores de edad.

  2. Servicios a la Ciudadanía: Contará con módulos para denuncias, una Unidad de Víctimas de Violencia, así como representaciones de Tránsito, Protección Civil y el Poder Judicial.

  3. Inteligencia Operativa: En la planta alta se ubicará la sala de monitoreo, la unidad de inteligencia, el site principal y las oficinas administrativas.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 4.08.02 PM.jpeg

Estrategia "ESCUDO" en expansión

El alcalde recordó que esta obra forma parte de la Estrategia de Seguridad al Cuidado del Orden (ESCUDO), un compromiso de campaña diseñado para transformar a Monterrey en una ciudad segura para vivir y trabajar.

Simultáneamente a los trabajos en el norte, el Gobierno de Monterrey desarrolla otro C4 en la zona sur, completando así un cinturón de vigilancia tecnológica y operativa que cubrirá los puntos estratégicos de la capital regiomontana.


