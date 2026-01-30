Podcast
Nacional

Cemex, una empresa comprometida con el medioambiente

Cemex destaca al impulsar programas comunitarios de reciclaje, además de su misión en la búsqueda por convertirse en una empresa con cero emisiones netas de CO₂

  • 30
  • Enero
    2026

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra cada 17 de mayo, Cemex, compañía de materiales para la construcción, figura como empresa comprometida con el medioambiente, al emprender diversas acciones en cuanto a gestión de residuos y reutilización de materiales.

Además, desarrolla productos, soluciones y procesos, con menores emisiones de carbono, esto con el objetivo de convertirse en una empresa con cero emisiones netas de CO₂ para 2050.

La empresa informó que en 2024 transformó 915,479 toneladas de residuos no reciclables en combustible alterno para sus operaciones. Esto evitó que esos residuos llegaran a relleno sanitario, en donde hubieran emitido gases de efecto invernadero, principalmente metano.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 4.12.34 PM (1).jpeg

A través del programa Futuro en Acción, Cemex impulsa innovaciones que priorizan el uso de recursos como combustible alterno o materia prima alterna y la reducción de residuos para disminuir el impacto ambiental que tienen las industrias. 

De esta manera, ha aprovechado la infraestructura existente en sus operaciones para reutilizar materiales de la construcción, demolición y excavación en la producción de concreto, o como materia prima para cemento con menores emisiones de carbono, que las que se generarían en caso de no reutilizar estos materiales.

Un ejemplo de este esfuerzo es la recuperación y reutilización como materia prima de 1 millón 817,808 toneladas de subproductos provenientes de otras industrias como la siderúrgica. Con estas acciones, Cemex contribuye al ODS 12: Producción y Consumo Responsable, avanzando así hacia un modelo de negocio sostenible y responsable.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 4.12.34 PM.jpeg

De la mano de empresas, autoridades, academia e industria, Cemex ha fortalecido iniciativas de economía circular, consiguiendo avanzar en la transición hacia ciudades cero residuos a relleno sanitario de algunas de las principales capitales del país. 

Impulsan la cultura del reciclaje

  • Este 2025, se cumplen seis años de Ecomunidad, un programa que promueve el reciclaje a través de acciones escolares y comunitarias. 
  • Casi 26,000 voluntarios han sumado talento, en busca de soluciones a los problemas derivados por el mal manejo de los residuos.     
  • Diversas actividades del programa han logrado el reciclaje de residuos como PET, HDPE, cartón, aluminio, hojalata y fierro, evitando que llegaran a rellenos sanitarios y la consecuente emisión de 179,103 kilogramos de CO₂ a la atmósfera.
  • Esta acción es equivalente a 2,961 árboles sembrados creciendo durante 10 años o 14,217 autos de pasajeros que dejan de circular por un día. 
  • Durante 2024 recolectaron 104,074 kilos de residuos para su aprovechamiento, equivalentes a 345 camiones de basura.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 4.12.35 PM (1).jpeg

Pescadores… ¡de basura!

En 2024, Cemex participó en el primer Torneo Internacional de Pesca de Basura en Puerto Vallarta. En el evento se logró recuperar 1.6 toneladas de residuos no reciclables en el mar. Con esto, se evitó la emisión de 2.46 toneladas de CO₂ a la atmósfera, equivalente a mantener fuera de circulación 195 autos de pasajeros por un día.


