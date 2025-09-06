Cerrar X
Coahuila

Joven motociclista resulta lesionado en accidente vial

Un joven de 18 años resultó lesionado tras un accidente vial registrado este sábado en el cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Justo Sierra

  • 06
  • Septiembre
    2025

Un joven de 18 años resultó lesionado tras un accidente vial registrado la mañana de este sábado en el cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Justo Sierra, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Colorado en color guindo le cortó el derecho de paso a una motocicleta Italika 2002 negra con detalles anaranjados, provocando el impacto.

El motociclista fue identificado como Luis Mario Silva Cantú, de 18 años, con domicilio en la colonia Analco 2. 

7fc6509f-d583-4dea-abf1-2710cd41fa4d.jfif

Al ser valorado por cuerpos de emergencia, presentó una herida en el mentón, desviación de tabique nasal y un traumatismo craneoencefálico leve; pero se encontraba consciente y orientado al momento de la atención.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe trasladaron al lesionado a la clínica Ixtlero para realizar sutura de la herida y continuar con estudios médicos. 

Policías municipales tomaron conocimiento del accidente y se encargaron de la vialidad en la zona.


