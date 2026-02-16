Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
largas_filas_mirasierra_vacunacion_sarampion_3af907bb79
Coahuila

Largas filas en Mirasierra por vacunación contra sarampión

En Saltillo se realizan barridos casa por casa, campañas de vacunación y visitas a jardines de niños durante esta semana en sectores como Alameda en Arteaga

  • 16
  • Febrero
    2026

En el estacionamiento de un supermercado de la colonia Mirasierra, decenas de padres y madres de familia —acompañados por sus hijos— participaron en una jornada de vacunación contra el sarampión, donde desde temprana hora se observaron largas filas de personas interesadas en proteger su salud.

La actividad formó parte de las estrategias preventivas impulsadas por las autoridades sanitarias ante el repunte nacional de esta enfermedad.

largas-filas-mirasierra-vacunacion-sarampion.jpg

Los asistentes coincidieron en que, ante cualquier brote, la mejor medida de prevención es mantener el esquema de vacunación completo. “Es preferible prevenir que lamentar”, expresaron algunos padres mientras esperaban su turno. Aunque el sarampión ha generado preocupación en distintas entidades del país, en Coahuila no se ha generado pánico, ya que únicamente se han confirmado dos casos hasta el momento.

largas-filas-mirasierra-vacunacion-sarampion.jpg

Sin embargo, el llamado a la prevención ha motivado a las familias a acudir de manera voluntaria a los puntos de vacunación. Autoridades de salud reiteraron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la aplicación oportuna de la vacuna, por lo que celebraron la respuesta positiva de la ciudadanía en esta jornada realizada en la colonia Mirasierra.

Aseguran que no es necesario esperar campaña para ser vacunados

En este sentido, se informó que no es necesario esperar a campañas especiales para recibir la vacuna contra el sarampión. La Jurisdicción Sanitaria Número Ocho dio a conocer que en cualquier centro de salud estatal se cuenta con dosis disponibles; únicamente se debe presentar la cartilla de vacunación. El biológico está dirigido a personas en un rango de edad de 10 a 49 años, quienes pueden acudir directamente a solicitar su aplicación.

largas-filas-mirasierra-vacunacion-sarampion.jpg

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que se desarrolla a nivel estatal.

Barridos 'casa por casa' para vacunación

En Saltillo se realizan barridos casa por casa, campañas de vacunación y visitas a jardines de niños durante esta semana en sectores como Mirasierra, Alameda en Arteaga y el fraccionamiento Hacienda Navarro.

Los horarios y actividades específicas están siendo publicados a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud, con el objetivo de mantener informada a la población y reforzar las medidas preventivas en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8784_c4bb171af2
DIF Ramos Arizpe aplica 700 dosis contra sarampión e influenza
nl_samuel_sarampion_ec17e11b49
'Sarampión en NL está bajo control', asegura Samuel García 
largas_filas_vacunacion_guadalupe_be0ec0d0f1
Largas filas por jornada de vacunación en módulo de Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

GUQ_4h_D_XUAA_h_IH_8532ea691b
¡Al quirófano! Katty Martínez sufre rotura de ligamento cruzado
deportes_edson_alvarez_aee5dd7977
Edson Álvarez causa baja con el Tri para la fecha FIFA
amparos_d0eaa7d056
SCJN confirma créditos por más de $246 mdp en tres amparos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×