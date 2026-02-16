Largas filas en Mirasierra por vacunación contra sarampión

En el estacionamiento de un supermercado de la colonia Mirasierra, decenas de padres y madres de familia —acompañados por sus hijos— participaron en una jornada de vacunación contra el sarampión, donde desde temprana hora se observaron largas filas de personas interesadas en proteger su salud.

La actividad formó parte de las estrategias preventivas impulsadas por las autoridades sanitarias ante el repunte nacional de esta enfermedad.

Los asistentes coincidieron en que, ante cualquier brote, la mejor medida de prevención es mantener el esquema de vacunación completo. “Es preferible prevenir que lamentar”, expresaron algunos padres mientras esperaban su turno. Aunque el sarampión ha generado preocupación en distintas entidades del país, en Coahuila no se ha generado pánico, ya que únicamente se han confirmado dos casos hasta el momento.

Sin embargo, el llamado a la prevención ha motivado a las familias a acudir de manera voluntaria a los puntos de vacunación. Autoridades de salud reiteraron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la aplicación oportuna de la vacuna, por lo que celebraron la respuesta positiva de la ciudadanía en esta jornada realizada en la colonia Mirasierra.

Aseguran que no es necesario esperar campaña para ser vacunados

En este sentido, se informó que no es necesario esperar a campañas especiales para recibir la vacuna contra el sarampión. La Jurisdicción Sanitaria Número Ocho dio a conocer que en cualquier centro de salud estatal se cuenta con dosis disponibles; únicamente se debe presentar la cartilla de vacunación. El biológico está dirigido a personas en un rango de edad de 10 a 49 años, quienes pueden acudir directamente a solicitar su aplicación.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que se desarrolla a nivel estatal.

Barridos 'casa por casa' para vacunación

En Saltillo se realizan barridos casa por casa, campañas de vacunación y visitas a jardines de niños durante esta semana en sectores como Mirasierra, Alameda en Arteaga y el fraccionamiento Hacienda Navarro.

Los horarios y actividades específicas están siendo publicados a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud, con el objetivo de mantener informada a la población y reforzar las medidas preventivas en la región.

