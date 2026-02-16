Maestras dejan proyector por pantallas para dar clases

Más de 100 pantallas han sido solicitadas por planteles educativos de Ramos Arizpe al gobierno municipal como parte del programa "En Tu Escuela, Tú Eliges", con el objetivo de reemplazar el uso de proyectores tradicionales y actualizar los métodos de enseñanza en las aulas.

De acuerdo con José Humberto García Zertuche, secretario del Ayuntamiento, las escuelas han justificado esta demanda al señalar que la tecnología educativa ha evolucionado y que actualmente el uso de pantallas fijas por salón resulta más funcional, práctico y compatible con herramientas digitales modernas.

Pantallas facilitan acceso a material didáctico

El funcionario explicó que, a diferencia de los proyectores convencionales, las pantallas permiten transmitir contenidos de forma inalámbrica, ya sea mediante memorias USB o conexión Bluetooth con dispositivos móviles, lo que facilita el acceso a materiales didácticos sin depender de instalaciones temporales o condiciones de iluminación.

Como ejemplo, detalló que este lunes en la primaria Ma. Elena Flores Gaona, recientemente se se entregaron 17 pantallas para dos planteles educativos —un jardín de niños y una primaria—, quedando una instalada de manera permanente en cada aula, lo que optimiza su uso cotidiano en clases regulares.

García Zertuche precisó que el uso de estas pantallas está enfocado principalmente en la proyección de contenidos educativos, y no en actividades recreativas, aunque reconoció que pueden utilizarse de manera ocasional en eventos escolares o fechas especiales.

En cuanto al avance del programa, informó que en 15 meses de administración se han realizado 43 entregas de un total de 95 acciones programadas, lo que representa cerca del 50 por ciento de cumplimiento, con una cifra acumulada que supera ya las 100 pantallas distribuidas en distintos planteles del municipio.

El secretario subrayó que la decisión sobre el tipo de apoyo solicitado se toma mediante acuerdos entre directivos escolares, docentes y asociaciones de padres de familia, quienes determinan en qué ejercer los recursos disponibles, priorizando las necesidades tecnológicas de cada escuela.

