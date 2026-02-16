Podcast
Coahuila

Coahuila activa red estatal de vacunación contra sarampión

Autoridades sanitarias aseguraron que las 120 mil dosis serán destinadas a niñas y niños desde los seis meses de edad, adolescentes y adultos de hasta 49 años

  • 16
  • Febrero
    2026

Con una cobertura que alcanza los 133 Centros de Salud y 14 Hospitales Generales del estado, Coahuila mantiene activa una red permanente de vacunación contra el sarampión, con más de 120 mil dosis disponibles y brigadas móviles que recorren colonias, escuelas y zonas de alta concentración poblacional.

La estrategia, coordinada por la Secretaría de Salud de Coahuila, busca cerrar brechas de cobertura antes de que se presenten brotes, en un contexto nacional donde se han encendido alertas epidemiológicas por esta enfermedad altamente contagiosa.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que el estado cuenta con vacunas hexavalente, triple viral (SRP) y doble viral (SR) en las ocho Jurisdicciones Sanitarias, destinadas a niñas y niños desde los seis meses de edad, así como a adolescentes y adultos de hasta 49 años que requieran completar o reforzar su esquema.

Aunque en lo que va del año solo se han confirmado dos casos de sarampión en Coahuila, la autoridad sanitaria mantiene vigilancia epidemiológica permanente y ha intensificado acciones preventivas para evitar cadenas de contagio, especialmente en población infantil y grupos con esquemas incompletos.

Implementan brigada "casa por casa" y visitas a planteles

Como parte del operativo, se han implementado brigadas casa por casa, módulos itinerantes y visitas a planteles de educación básica, además de la ampliación de horarios en algunos Centros de Salud, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación sin costo para la población.

Las autoridades de salud exhortaron a madres y padres de familia a acudir de inmediato a revisión médica en caso de detectar signos de alerta como fiebre, erupciones cutáneas, tos persistente, escurrimiento nasal u ojos enrojecidos, síntomas compatibles con enfermedades febriles exantemáticas.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es gratuita y forma parte del programa de Salud Popular, con distribución garantizada en todo el territorio estatal y coordinación con los 38 municipios para fortalecer la prevención y reducir riesgos sanitarios en la comunidad.


