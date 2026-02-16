Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
visa_china_reino_unido_canada_2f58306051
Internacional

Permite China entrada sin visa a Reino Unido y Canadá

China permitirá la entrada sin visa a ciudadanos del Reino Unido y Canadá, ampliando a 79 países este beneficio. La medida busca fortalecer las relaciones

  • 16
  • Febrero
    2026

China amplió su política de acceso sin visa al permitir la entrada de ciudadanos del Reino Unido y Canadá a partir de este martes, una decisión que forma parte de su estrategia para reactivar el turismo internacional y fortalecer los lazos económicos tras años de restricciones.

Con esta medida, el gigante asiático eleva a 79 el número de países cuyos ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de tramitar una visa para estancias cortas.

Estancias de hasta 30 días por turismo o negocios

El nuevo esquema permite a visitantes permanecer hasta 30 días por motivos turísticos, comerciales, intercambios culturales o visitas familiares, sin necesidad de realizar el proceso tradicional de visado.

Las autoridades chinas han simplificado los requisitos con el objetivo de facilitar los viajes y hacer más atractivo el país para inversionistas, empresarios y turistas internacionales.

Durante los últimos dos años, China ha ampliado progresivamente este beneficio, incluyendo a la mayoría de países europeos y algunas naciones de América Latina, Medio Oriente y el sudeste asiático.

Estrategia para fortalecer economía y relaciones exteriores

La decisión también ocurre en un contexto de acercamiento diplomático, luego de las recientes visitas a Beijing del primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo canadiense, Mark Carney.

Ambos gobiernos buscan reconstruir relaciones con el gobierno chino tras años de tensiones políticas y comerciales.

Facilidades ante trámites complejos

Cabe señalar que el proceso para obtener una visa china ha sido históricamente considerado largo y complicado, lo que desincentivaba a potenciales visitantes y empresarios.

Con esta flexibilización, China busca posicionarse nuevamente como un destino competitivo en el escenario global, especialmente en el ámbito turístico y comercial.

Medida podría extenderse en el futuro

Aunque el programa está previsto inicialmente hasta finales de este año, el gobierno chino ha extendido anteriormente este tipo de políticas, por lo que no se descarta que el beneficio continúe.

Además, algunos países que aún no forman parte del programa, como Estados Unidos, pueden ingresar sin visa por un periodo limitado si están en tránsito hacia un tercer destino.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_talibanes_9e2c0abde5
Talibanes implementan Código Penal que legitima la violencia
INFO_7_UNA_FOTO_45_e5d3fe68d6
El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí
eua_narcolanchas_muertos_4e12f1c895
Ataque de EUA a tres 'narcolanchas' deja 11 muertos
publicidad

Últimas Noticias

nacional_karime_macias_tubilla_ea30a891b4
Objeta Sheinbaum asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte
Whats_App_Image_2026_02_17_at_7_28_01_PM_2cb7caeabf
Colosio responsabiliza a Adrián por fraude de Next Energy
inter_talibanes_9e2c0abde5
Talibanes implementan Código Penal que legitima la violencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×