Permite China entrada sin visa a Reino Unido y Canadá

China amplió su política de acceso sin visa al permitir la entrada de ciudadanos del Reino Unido y Canadá a partir de este martes, una decisión que forma parte de su estrategia para reactivar el turismo internacional y fortalecer los lazos económicos tras años de restricciones.

Con esta medida, el gigante asiático eleva a 79 el número de países cuyos ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de tramitar una visa para estancias cortas.

Estancias de hasta 30 días por turismo o negocios

El nuevo esquema permite a visitantes permanecer hasta 30 días por motivos turísticos, comerciales, intercambios culturales o visitas familiares, sin necesidad de realizar el proceso tradicional de visado.

Las autoridades chinas han simplificado los requisitos con el objetivo de facilitar los viajes y hacer más atractivo el país para inversionistas, empresarios y turistas internacionales.

Durante los últimos dos años, China ha ampliado progresivamente este beneficio, incluyendo a la mayoría de países europeos y algunas naciones de América Latina, Medio Oriente y el sudeste asiático.

Estrategia para fortalecer economía y relaciones exteriores

La decisión también ocurre en un contexto de acercamiento diplomático, luego de las recientes visitas a Beijing del primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo canadiense, Mark Carney.

Ambos gobiernos buscan reconstruir relaciones con el gobierno chino tras años de tensiones políticas y comerciales.

Facilidades ante trámites complejos

Cabe señalar que el proceso para obtener una visa china ha sido históricamente considerado largo y complicado, lo que desincentivaba a potenciales visitantes y empresarios.

Con esta flexibilización, China busca posicionarse nuevamente como un destino competitivo en el escenario global, especialmente en el ámbito turístico y comercial.

Medida podría extenderse en el futuro

Aunque el programa está previsto inicialmente hasta finales de este año, el gobierno chino ha extendido anteriormente este tipo de políticas, por lo que no se descarta que el beneficio continúe.

Además, algunos países que aún no forman parte del programa, como Estados Unidos, pueden ingresar sin visa por un periodo limitado si están en tránsito hacia un tercer destino.

Comentarios