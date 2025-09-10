Cerrar X
Tamaulipas

Llaman a no tirar basura para prevenir inundaciones en Reynosa

El director de Servicios Públicos Primarios, Mario Soria, lanzó un enérgico llamado a la ciudadanía para que evite tirar basura en la vía pública

El director de Servicios Públicos Primarios, Mario Soria, lanzó un enérgico llamado a la ciudadanía para que evite tirar basura en la vía pública, práctica que continúa siendo la principal causa de encharcamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

Explicó que los desechos obstruyen el flujo natural del agua en calles y drenes, provocando taponamientos que elevan los niveles durante las lluvias y generan afectaciones directas a las familias.

Señaló que cada vez que la basura es arrojada en la vía pública se impide el flujo continuo del agua, lo que incrementa los riesgos de inundación.

“El consentimiento de no tirar la basura en la vía pública debe ser un compromiso social, porque los únicos afectados son los propios vecinos cuando el agua no puede circular y termina invadiendo sus casas”, expresó el funcionario.

Soria advirtió que, aunque el municipio realiza labores permanentes de limpieza, ninguna acción será suficiente si no existe responsabilidad ciudadana.

Recordó que los reportes de acumulación de basura o descacharre se reciben a través de la página de Facebook de Servicios Públicos Reynosa, donde se solicita a los habitantes enviar la ubicación y fotografías para dimensionar el problema y atenderlo de manera más eficiente.

El llamado evidencia la urgencia de una mayor conciencia social: la basura en las calles no solo refleja desinterés por el entorno, sino que convierte a los propios ciudadanos en víctimas de la irresponsabilidad colectiva.


