Coahuila

Lleva más de 2 años en la corte rechazo sobre libros de texto

Ello, debido a que no coinciden con el contenido de los libros en materia de educación sexual e ideología que ha autorizado la SEP

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) capítulo Coahuila, Francisco Javier Mancillas González, dijo que la organización que encabeza mantiene su rechazo a los libros de texto editados por la Secretaría de Educación a nivel federal.

Ello, debido a que no coinciden con el contenido de los libros en materia de educación sexual e ideología que ha autorizado la SEP.

“Seguimos nosotros insistiendo en los libros de texto, no estamos de acuerdo, todavía existe ahí el amparo por parte de nosotros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vamos a seguir insistiendo hasta que no quiten ese contenido”, señaló.

“No coincidimos en todo esto de la sexualización, creemos que se debe ir eliminando”, agregó Mancillas González, quien recordó que este tema lleva más de dos años ante la SCJN.

Dijo que la UNPF hace un llamado a que los padres de familia cumplan con su responsabilidad y lleven a los menores a la escuela, desde la educación preescolar hasta la secundaria, ya que es importante para la formación de los menores.


