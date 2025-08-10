Cerrar X
saltillo_arboles_caidos_8915767b45
Coahuila

Lluvias y viento derriban árboles y afectan semáforo en Saltillo

Uno de los árboles colapsó en la colonia Lomas de Lourdes y otro en la 26 de Marzo. El desplazamiento del semáforo sucedió en la Calzada Antonio Narro

  • 10
  • Agosto
    2025

Las lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este domingo en Saltillo provocaron la caída de dos árboles y afectaciones menores a la infraestructura vial, sin que se reportaran personas lesionadas.

Uno de los árboles colapsó en la colonia Lomas de Lourdes y otro en la colonia 26 de Marzo. Además, se registró el desplazamiento lateral de un semáforo ubicado en la Calzada Antonio Narro y bulevar Luis Echeverría.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 5.17.22 PM.jpeg

Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a dos automovilistas que quedaron varados en encharcamientos de la colonia Colinas de San Francisco.

Personal de Medio Ambiente, Protección Civil y Seguridad Pública acudió a los puntos afectados para realizar maniobras de retiro y restablecer la operación de las vialidades. 

El servicio de recolección de basura se mantuvo activo durante la jornada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Whats_App_Image_2025_08_11_at_12_46_37_AM_0a48936195
Desmiente Conagua riesgo en abasto de agua en Tamaulipas
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad

Últimas Noticias

dfh_5c0fa0cdd4
¡No es el internet! Usuarios reportan caída de Facebook
Whats_App_Image_2025_08_11_at_3_03_33_PM_294d2a3174
Detienen a tres con 200 dosis de droga y arma larga en Escobedo
EH_UNA_FOTO_120e4f2a7e
Rusia confirma amistosos contra Perú y Chile en noviembre
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
publicidad
×