Lluvias y viento derriban árboles y afectan semáforo en Saltillo

Las lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este domingo en Saltillo provocaron la caída de dos árboles y afectaciones menores a la infraestructura vial, sin que se reportaran personas lesionadas.

Uno de los árboles colapsó en la colonia Lomas de Lourdes y otro en la colonia 26 de Marzo. Además, se registró el desplazamiento lateral de un semáforo ubicado en la Calzada Antonio Narro y bulevar Luis Echeverría.

Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a dos automovilistas que quedaron varados en encharcamientos de la colonia Colinas de San Francisco.

Personal de Medio Ambiente, Protección Civil y Seguridad Pública acudió a los puntos afectados para realizar maniobras de retiro y restablecer la operación de las vialidades.

El servicio de recolección de basura se mantuvo activo durante la jornada.

