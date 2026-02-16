Podcast
Analizan reabrir presa Palo Blanco pese a cocodrilos

Ramos Arizpe mantiene la vigilancia y búsqueda activa de los reptiles; la reapertura dependerá de que existan condiciones seguras para visitantes

A pesar de que no han sido capturados los dos cocodrilos detectados en la presa Palo Blanco, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ya analiza, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, la posibilidad de reabrir el acceso al público.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó que el embalse permanece cerrado desde el primer día del avistamiento y que continúan los operativos de búsqueda con trampas activas las 24 horas, recorridos en lancha, uso de vehículos todo terreno y vigilancia con dron, incluso con reflectores durante la noche.

El edil reconoció que la captura ha sido complicada debido a que los reptiles pueden permanecer largos periodos bajo el agua y desaparecer rápidamente cuando se detecta su presencia. Señaló además que este tipo de fauna no es común en la región, por lo que las labores se realizan con apoyo técnico, aunque no se trata de una situación habitual para el municipio.

Actualmente, la presa se encuentra acordonada, con sellos de clausura y vigilancia permanente para impedir el acceso de visitantes, principalmente para evitar que personas ingresen a nadar o pescar, actividades que podrían representar un riesgo en caso de contacto con los animales.

Gutiérrez Merino indicó que, si bien no se trata de ejemplares que ataquen de forma directa, sí podrían reaccionar ante provocaciones o acercamientos imprudentes, particularmente de menores de edad.

La reapertura dependerá de las condiciones de seguridad que se determinen en conjunto con la autoridad ambiental estatal, mientras se mantiene el monitoreo permanente en la zona.


