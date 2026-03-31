Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
wall_street_abre_verde_d5977045b0
Finanzas

Wall Street abre verde tras petición de Trump por reabrir Ormuz

Los mercados reaccionaron ante la posible disposición del presidente Donald Trump por culminar las hostilidades en Medio Oriente

  • 31
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió este martes en verde después de que el presidente de Estados Unidos pidiera a los países aliados que se negaron a unirse a su ofensiva militar contra Irán a reabrir el estrecho de Ormuz.

Te recomendamos: Trump insta al resto de países aliados reabrir estrecho de Ormuz

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 1.06% hasta 45,694 unidades
  • S&P 500: sube 1.31% hasta 6,426 unidades
  • Nasdaq: sube 1.66% hasta 21,140 unidades

Los mercados reaccionaron de manera positiva cuando se dio a conocer que el presidente Donald Trump informó a sus asesores sobre su disposición por poner fin al conflicto en Medio Oriente, "incluso si el estrecho de Ormuz permanecía cerrado en su mayor parte".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

Entre las acciones de los corporativos, se dio a conocer que también contaban con avances significativos.

Varias de las grandes empresas, como Caterpillar, ganaron 3.4%; mientras que Amazon y Nvidia subieron 2.8%. En tanto, JPMorgan contaba con un avance de 2.6% y Boeing de 2.5%.

Por otro lado, la tecnológica Dell perdía 3.54%, acumulando una caída de hasta un 10 % en los últimos cinco días.

Pese a la subida generalizada de Wall Street, el petróleo intermedio de Texas (WTI) seguía por encima de los 100 dólares el barril, tras superar en el cierre de ayer esta barrera psicológica por primera vez desde julio de 2022.

Te sugerimos: Petróleo supera $112 dólares por conflicto en Medio Oriente


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iran_advierte_arrastrar_eua_infierno_cc42084616
Irán advierte a Trump de arrastrar a EUA al infierno por amenazas
investigan_disparos_frente_casa_blanca_26cc61fddf
Investigan posibles disparos frente a la Casa Blanca
trump_amenaza_con_desatar_infierno_iran_68b35013d5
Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

nacional_fosas_la_paz_836f1bf362
Hallan en cinco fosas clandestinas en un predio de La Paz
rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×