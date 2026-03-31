Wall Street abre verde tras petición de Trump por reabrir Ormuz

Wall Street abrió este martes en verde después de que el presidente de Estados Unidos pidiera a los países aliados que se negaron a unirse a su ofensiva militar contra Irán a reabrir el estrecho de Ormuz.

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¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.06% hasta 45,694 unidades

: sube 1.06% hasta 45,694 unidades S&P 500 : sube 1.31% hasta 6,426 unidades

: sube 1.31% hasta 6,426 unidades Nasdaq: sube 1.66% hasta 21,140 unidades

Los mercados reaccionaron de manera positiva cuando se dio a conocer que el presidente Donald Trump informó a sus asesores sobre su disposición por poner fin al conflicto en Medio Oriente, "incluso si el estrecho de Ormuz permanecía cerrado en su mayor parte".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

Entre las acciones de los corporativos, se dio a conocer que también contaban con avances significativos.

Varias de las grandes empresas, como Caterpillar, ganaron 3.4%; mientras que Amazon y Nvidia subieron 2.8%. En tanto, JPMorgan contaba con un avance de 2.6% y Boeing de 2.5%.

Por otro lado, la tecnológica Dell perdía 3.54%, acumulando una caída de hasta un 10 % en los últimos cinco días.

Pese a la subida generalizada de Wall Street, el petróleo intermedio de Texas (WTI) seguía por encima de los 100 dólares el barril, tras superar en el cierre de ayer esta barrera psicológica por primera vez desde julio de 2022.

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