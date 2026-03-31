IMSS reporta 371 millones de medicamentos surtidos en seis meses

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en los últimos seis meses se han surtido 371.2 millones de piezas de medicamentos a nivel nacional, con una tendencia al alza en el cumplimiento de recetas.

Durante la conferencia matutina, el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el seguimiento se realiza a partir de las recetas emitidas en consultorios, hospitales y unidades de alta especialidad.

“Las recetas que se surten en el Seguro Social siempre vienen de alguno de nuestros consultorios y lo que medimos es cuántas de ellas se logran surtir”, señaló Robledo.

Primer nivel concentra el mayor volumen

El mayor número de medicamentos se distribuye en el primer nivel de atención, es decir, en las unidades de medicina familiar, donde se atienden los padecimientos más comunes.

En este nivel se han surtido 277.5 millones de piezas, lo que representa el 75% del total, correspondientes a 559 tipos de medicamentos.

“Es donde ocurre la mayor parte del surtimiento del IMSS, en la atención primaria”, detalló.

Además, este nivel alcanzó un 97.7% de recetas surtidas al cierre de marzo, con un avance significativo en la digitalización, ya que el 95% de las recetas se emiten de forma electrónica.

Hospitales mantienen tendencia al alza

En el segundo nivel, correspondiente a hospitales y especialidades médicas, se han entregado 88.2 millones de piezas de medicamentos, abarcando 877 claves distintas.

Aquí se incluyen consultas de áreas como cardiología, pediatría y gastroenterología, dentro de las 73 especialidades que ofrece el IMSS.

El nivel hospitalario reporta un cumplimiento de 97.5% en el surtimiento de recetas.

Alta especialidad alcanza hasta 98%

En el tercer nivel de atención, que corresponde a unidades médicas de alta especialidad, se han surtido 5.5 millones de piezas de medicamentos, con un catálogo de 835 claves.

Aunque representa un menor volumen, este nivel registra el mayor porcentaje de cumplimiento, con 98.4% de recetas atendidas.

“Son unidades donde se atienden casos más complejos, con especialidades y subespecialidades”, explicó.

El IMSS destacó que actualmente cerca del 94% de las recetas ya se emiten de manera electrónica, lo que ha permitido mejorar el control y seguimiento del surtimiento.

Además, se prevé que las cifras de marzo puedan incrementarse ligeramente debido a recetas manuales aún en proceso.

En caso de que algún medicamento no esté disponible al momento, el IMSS cuenta con mil 95 módulos de atención conocidos como “trato digno”, donde el personal gestiona soluciones para los derechohabientes.

“Cuando hay una receta no surtida, pueden acudir a estos módulos para encontrar una solución”, indicó.

Estas alternativas incluyen la entrega en fechas posteriores o el surtimiento en otras unidades médicas.

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