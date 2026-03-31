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Nacional

Operación Sable deja 234 detenidos en una semana

La Marina dio a conocer los resultados de la Operación Sable, una estrategia implementada para inhibir actividades ilícitas y fortalecer el orden público

  • 31
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Marina dio a conocer los resultados de la Operación Sable, una estrategia implementada para inhibir actividades ilícitas y fortalecer el orden público, que en tan solo una semana dejó 234 personas detenidas y múltiples aseguramientos en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial, entre el 23 y el 29 de marzo se realizaron 147 operativos en coordinación con otras dependencias de seguridad, además de instalar 748 puestos de control.

Durante estas acciones, elementos navales recorrieron más de 93 mil kilómetros en vehículos y mil 299 kilómetros a pie.

Como resultado de estas labores, la Marina logró la detención de 234 personas, así como el aseguramiento de armamento y bienes vinculados a posibles actividades delictivas.

Entre lo decomisado se encuentran siete armas cortas, un arma larga, ocho cargadores y 215 cartuchos útiles. Asimismo, fueron asegurados 38 vehículos y 12 inmuebles presuntamente relacionados con operaciones ilícitas.

En materia de combate al narcotráfico, la Operación Sable permitió el aseguramiento de importantes cantidades de drogas.

Las autoridades reportaron el decomiso de mil 33 kilogramos y 623 dosis de presunta metanfetamina, además de 1.60 kilogramos y 61 dosis de aparente marihuana, así como 4 kilogramos y 64 dosis de supuesta cocaína.

Estos resultados forman parte de los esfuerzos de las fuerzas federales por debilitar las cadenas de distribución de estupefacientes en el país.

Además de las tareas de seguridad, la Secretaría de Marina destacó acciones de proximidad social realizadas durante el operativo.

Elementos navales distribuyeron 2 mil 456 volantes para fomentar la denuncia anónima, impartieron 48 pláticas vecinales y brindaron 209 atenciones médicas a la población, como parte de su estrategia integral.

La dependencia también informó que, en el marco de la Operación Sable, se brindó apoyo a corporaciones de seguridad pública en entidades como Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y el Estado de México.


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