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Coahuila

Manolo Jiménez pide campañas sin 'grilla' para Coahuila

El mandatario aseguró que los incidentes registrados hasta ahora corresponden principalmente a disputas internas entre fuerzas políticas

  • 19
  • Mayo
    2026

A menos de tres semanas de la jornada electoral en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que el proceso se mantiene en calma y lanzó un llamado a partidos y candidatos para evitar campañas basadas en confrontación, polarización y desinformación.

Desde la capital del estado, el mandatario aseguró que los incidentes registrados hasta ahora corresponden principalmente a disputas internas entre fuerzas políticas y no representan focos graves de violencia electoral.

Jiménez criticó a actores políticos que, dijo, buscan generar división mediante ataques y campañas negativas, al considerar que la ciudadanía ya no responde a estrategias centradas en confrontación y “grilla”.

Incluso, cuestionó señalamientos realizados por algunos partidos sobre presunto rezago económico en la entidad y defendió los indicadores de empleo y atracción de inversiones registrados en Coahuila.

El gobernador sostuvo que los ciudadanos valoran más las propuestas y los resultados concretos que los discursos de confrontación, por lo que insistió en mantener campañas propositivas rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

También señaló que la estabilidad, la seguridad y la coordinación institucional han permitido que el proceso electoral avance sin mayores conflictos en las distintas regiones del estado.


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