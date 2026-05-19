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Coahuila

Buscan que rescaten espacios deportivos en Coahuila

Esto busca dar instalaciones dignas, seguras y funcionales que promuevan la activación física, la sana convivencia y el desarrollo integral de la población

  • 19
  • Mayo
    2026

En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez, para solicitar a los 38 ayuntamientos, que implementen o en su caso, fortalezcan las acciones de rehabilitación, mantenimiento, modernización y rescate de infraestructura deportiva y recreativa, incluyendo canchas, pistas deportivas, parques, áreas de juegos infantiles y demás unidades, priorizando aquellos ubicados en sectores con mayor demanda social o en condiciones de abandono o deterioro.
 
“Rescatar y fortalecer los espacios deportivos y recreativos significa invertir directamente en las familias y en la salud de nuestras comunidades. Detrás de cada unidad recuperada, existe la oportunidad de contribuir al desarrollo integral de las personas. Por ello, es fundamental que los municipios refuercen, con responsabilidad y sensibilidad social, las acciones de rehabilitación, mantenimiento y modernización de estos espacios” expresó Sergio Zenón 
 
Lo anterior con el objetivo de cumplir con instalaciones dignas, seguras, accesibles y funcionales que promuevan la activación física, la sana convivencia y el desarrollo integral de la población, destacó el diputado Zenón. La situación adquiere más relevancia si se considera el panorama actual de salud pública en México, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, existen niveles cada vez más preocupantes de sedentarismo e inactividad física.
 
El diputado señalo que  unicamente  el 1.5% de niñas y niños, el 4.7% de los adolescentes, el 4% de las personas adultas y apenas el 1.5% de los adultos mayores cumplen conlas recomendaciones relacionadas con hábitos de movimiento y actividad física. De mantenerse esta tendencia, se estima que para el 2030 podrían registrarse ocho millones de nuevos casos de enfermedades crónicas no transmisibles y afectaciones a la salud mental.
 


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