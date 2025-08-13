Cerrar X
manolo_jimenez_sheinbaum_02de516818
Coahuila

Manolo Jiménez se reúne con Claudia para revisar proyectos

La reunión en Palacio Nacional se realizó para revisar proyectos y programas conjuntos en seguridad, infraestructura, económicos y apoyo al sector ganadero

  • 13
  • Agosto
    2025

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo este miércoles una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, para revisar proyectos y programas conjuntos en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico y apoyo al sector ganadero.

De acuerdo con el mandatario estatal, el encuentro permitió dar seguimiento a las acciones que su administración implementa en coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer la seguridad pública, avanzar en obras estratégicas y promover la atracción de inversiones.

Uno de los temas centrales fue la planeación de un programa especial para los ganaderos de Coahuila, con el objetivo de impulsar la producción pecuaria y mejorar las condiciones del sector en las distintas regiones del estado.

Jiménez Salinas destacó que la colaboración con la Federación es clave para consolidar proyectos que beneficien tanto a la entidad como al país, y refrendó su compromiso de mantener un trabajo coordinado con la Presidencia de la República.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_11_8f4157f91f
EUA devuelve manuscrito robado firmado por Hernán Cortés
EH_CONTEXTO_1_7344ae0a60
Profeco recupera $277 mil para afectados en el AICM
EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
publicidad

Últimas Noticias

mastuontono_real_madrid_43aaf6d808
'Dejaré la vida por el Real Madrid': Mastantuono
INFO_7_UNA_FOTO_10_fc53f06302
Policía de Escobedo recupera en CDMX auto robado mediante fraude
INFO_7_UNA_FOTO_7_6bab8ba15d
Chocan patrullas de la Policía de Monterrey; hay cuatro heridos
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×