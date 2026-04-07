Más de 50% de Saltillo cumple con el pago del predial

Al menos el 52% de los habitantes de Saltillo ha cumplido con el pago del impuesto predial, de acuerdo con información dada a conocer por autoridades municipales. Este avance refleja una importante participación ciudadana durante los primeros meses del año en el cumplimiento de esta obligación.

La mañana del martes 7 de abril se llevó a cabo el último sorteo dirigido a quienes realizaron su pago dentro del primer trimestre. En este contexto, la tesorera municipal, Lisette Álvarez Cuéllar, destacó la respuesta positiva de la población y agradeció la confianza depositada en el gobierno local, señalando que los recursos recaudados se traducen en obras y mejoras para la ciudad.

Asimismo, las autoridades recordaron que quienes aún no han realizado su pago pueden hacerlo sin preocupación, ya que continuarán los estímulos fiscales. Incluso, se informó que las personas que lo requieran podrán acceder a facilidades como el pago en parcialidades, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fomentar el cumplimiento de esta contribución.

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