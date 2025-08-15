Motociclista pierde la vida tras fuerte choque en Saltillo

Un trágico accidente cobró la vida de un joven motociclista de 24 años, identificado como Carlos Gerardo, en Saltillo.

El percance ocurrió este jueves alrededor de las 7:00 a.m. en el cruce de las calles Abasolo y Pérez Treviño, cuando el joven se impactó contra un camión de transporte público de la ruta Periférico.

De acuerdo con testigos, el motociclista circulaba sobre la calle Abasolo y no respetó la luz roja del semáforo, lo que ocasionó que chocara con la parte lateral del camión, que tenía paso libre sobre Pérez Treviño.

La colisión fue tan severa que Carlos fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo, donde lamentablemente falleció minutos después de su ingreso.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho.

Mientras tanto, el conductor del camión fue detenido y será presentado ante el Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.

