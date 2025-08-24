Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_24_at_12_52_10_PM_7ca0796b77
Coahuila

Muere paciente en baños del IMSS; era agente ministerial retirado

De acuerdo con información emanada del IMSS, Enrique llegó pasadas las 04:00 horas del sábado a la clínica 73, refiriendo que tenía un fuerte dolor en el pecho

  • 24
  • Agosto
    2025

Un hombre de 61 años de edad perdió la vida en los sanitarios de la Unidad de Medicina Familiar No. 73 del IMSS en Saltillo el sábado por la mañana, a la cual acudió por dolores en el pecho.

El hombre, identificado como Enrique “N”, se desempeñó como agente en la Policía Ministerial del Estado, y llevaba, según refieren algunos conocidos del ex policía, dos años en el retiro.

De acuerdo con información emanada del IMSS, Enrique llegó pasadas las 04:00 horas del sábado al área de urgencias de la Clínica 73, refiriendo que tenía un fuerte dolor en el pecho.

IMSS archivo

Luego de ser registrado, la víctima señaló que iba a los sanitarios. Cuando el personal médico fue en su búsqueda, Enrique yacía inconsciente en el piso del sanitario, por lo que le revisaron sus signos vitales, detectando que no había pulso.

Las autoridades de la clínica dieron parte al Ministerio Público para que tomaran conocimiento de los hechos e hicieran el levantamiento del cuerpo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Muere_adolescente_en_Zacatecas_bajo_sospecha_de_rabia_humana_21a76a9472
Muere adolescente en Zacatecas bajo sospecha de rabia humana
Whats_App_Image_2025_08_24_at_8_39_08_PM_c1b0fb368c
Hombre se ahoga en el río Ramos por intentar salvar a su hija
inter_universidad_carolina_del_sur_3ec79591bb
Buscan a hombre armado en la Universidad de Carolina del Sur
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_25_at_3_41_59_PM_5098b77681
Reconoce ONU el combate a la pobreza en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_08_25_at_2_55_30_PM_2_de2f89d410
Comienza la instalación de 350 cámaras para el C2 de Ramos Arizpe
El_Mayo_pide_a_faccion_de_su_hijo_que_cese_violencia_en_Sinaloa_616c46e651
'El Mayo' pide a facción de su hijo que cese violencia en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T113131_162_04bc7a25f0
Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
publicidad
×