Muere paciente en baños del IMSS; era agente ministerial retirado

Un hombre de 61 años de edad perdió la vida en los sanitarios de la Unidad de Medicina Familiar No. 73 del IMSS en Saltillo el sábado por la mañana, a la cual acudió por dolores en el pecho.

El hombre, identificado como Enrique “N”, se desempeñó como agente en la Policía Ministerial del Estado, y llevaba, según refieren algunos conocidos del ex policía, dos años en el retiro.

De acuerdo con información emanada del IMSS, Enrique llegó pasadas las 04:00 horas del sábado al área de urgencias de la Clínica 73, refiriendo que tenía un fuerte dolor en el pecho.

Luego de ser registrado, la víctima señaló que iba a los sanitarios. Cuando el personal médico fue en su búsqueda, Enrique yacía inconsciente en el piso del sanitario, por lo que le revisaron sus signos vitales, detectando que no había pulso.

Las autoridades de la clínica dieron parte al Ministerio Público para que tomaran conocimiento de los hechos e hicieran el levantamiento del cuerpo.

