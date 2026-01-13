Podcast
Internacional

Fiscalía pide pena de muerte para expresidente Yoon

La fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte contra Yoon Suk Yeol por liderar una insurrección tras su fallido intento de imponer la ley marcial

  13
  Enero
    2026

La fiscalía de Corea del Sur solicitó este 13 de enero la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de liderar una insurrección por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

La petición se presentó durante la audiencia final de argumentos en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, donde un equipo especial de fiscales independientes calificó a Yoon como el “cabecilla” de un plan para socavar el orden constitucional y mantenerse en el poder.

Intento de ley marcial y crisis política

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, bajo el argumento de amenazas “antiestatales” por parte de la oposición.

Sin embargo, la medida fue revocada horas después por la Asamblea Nacional, lo que detonó protestas masivas y una profunda crisis política.

EH UNA FOTO - 2026-01-13T101511.373.jpg

El expresidente fue destituido por el Parlamento ese mismo mes, separado definitivamente del cargo por la Corte Constitucional en abril de 2025 y arrestado en enero de ese año. Posteriormente, Lee Jae-myung ganó las elecciones presidenciales.

Argumentos de la fiscalía

Los fiscales sostuvieron que, aunque no hubo víctimas mortales, la intención de Yoon fue gravemente violenta.

Presentaron testimonios de mandos militares que afirmaron haber recibido órdenes para arrestar legisladores, así como un memorando que planteaba la posible “eliminación” de periodistas, activistas y políticos.

48678430-5cf2-11f0-b095-b1be9dc573e9.jpg

Además de la insurrección, Yoon enfrenta cargos por abuso de poder, obstrucción a la justicia y perjurio, por los que la fiscalía ya solicitó penas adicionales de prisión.

Una condena poco probable

Aunque el Código Penal surcoreano contempla la pena de muerte o cadena perpetua para el delito de insurrección, Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997, por lo que una sentencia capital sería previsiblemente conmutada.

El caso es histórico: Yoon es el primer presidente en ejercicio arrestado y procesado penalmente en el país. El veredicto y la sentencia se esperan para febrero de 2026.


Comentarios

Etiquetas:
