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Tamaulipas

Registran caída en la ocupación hotelera de Matamoros

Aunque no se ha determinado una causa única, atribuye el descenso a factores locales y nacionales, así como al momento económico general

  • 07
  • Mayo
    2026

El representante del sector hotelero en Matamoros, Héctor Hugo Cano, informó que la ocupación en los hoteles ha registrado una caída considerable en lo que va del año, alcanzando actualmente niveles cercanos al 50 por ciento. 

Explicó que esta disminución ha sido analizada por el gremio; sin embargo, no se ha identificado una causa específica, aunque consideró que diversos factores, tanto locales como nacionales, han impactado negativamente en la economía. 

“Sabemos que la situación económica no está en su mejor momento y eso ha afectado no solo a la hotelería, sino a muchos otros sectores”, señaló. 

Ante este panorama, Cano expresó que existe expectativa positiva en torno a la próxima feria de Matamoros, la cual, dijo, cuenta con una atractiva cartelera que podría incentivar la llegada de visitantes. 

El representante hotelero confió en que este evento permita mejorar la ocupación en los próximos días, al atraer turismo regional y generar una derrama económica que beneficie al sector servicios en la ciudad.


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