Niña sufre accidente grave en primaria; lápiz le atraviesa pierna

Una niña de nueve años de tercer grado de primaria sufrió un accidente grave en la escuela Suzanne Lou Pape en Monclova cuando un lápiz le atravesó la pierna izquierda. El objeto penetró casi por completo debajo de su rodilla, lo que requirió una cirugía de emergencia. La madre de la menor, Cinthia García, expresó su preocupación por los protocolos de atención del plantel, cuestionando por qué no se llamó a una ambulancia antes de avisar a la familia.

En lugar de solicitar asistencia médica profesional, la familia tuvo que llevar a la niña al hospital por su cuenta. El accidente ocurrió minutos antes de la salida escolar, y Cinthia García recibió una llamada informándole del percance y pidiéndole que acudiera por su hija. Como se encontraba trabajando, la abuela de la menor fue la primera en llegar a la escuela.

Al llegar, encontraron a la niña incapaz de caminar o mover la pierna debido al intenso dolor. Posteriormente, la trasladaron a un centro médico donde le realizaron radiografías y ultrasonidos para descartar daños mayores en arterias o venas.

La madre explicó que el lápiz quedó casi completamente incrustado en la pierna izquierda de su hija, debajo de la rodilla. Los médicos decidieron realizar una cirugía para extraer el objeto, limpiar la herida a fondo y asegurarse de que no quedaran restos del lápiz.

Durante la cirugía, descubrieron que el lápiz había alcanzado una vena, pero afortunadamente no causó lesiones graves. La niña recibió cuatro puntos de sutura y ahora se recupera fuera de peligro, según informó su familia.

Cinthia García, la madre, cuestionó los protocolos de emergencia en las escuelas. Comentó que su hija dio dos versiones diferentes de lo que pasó: una dijo que se cayó mientras usaba una escoba, y la otra que tropezó con una mochila dentro del salón.

Reconoció que todavía hay dudas sobre cómo ocurrió el accidente, ya que el lápiz terminó incrustado profundamente en la pierna de su hija. La maestra les dijo que vio a la niña lesionada frente al grupo y notó que tenía el lápiz enterrado en la pierna.

A pesar de la gravedad del incidente y de no haber llamado a la Cruz Roja, García aseguró que el personal escolar ha estado al tanto de la salud de la menor y ha mantenido comunicación constante con la familia. Sin embargo, insistió en la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de reacción ante emergencias médicas en las escuelas.

“Sí, la atención era necesaria, sí debieron llamar a emergencias”, afirmó la madre de familia, señalando que antes de buscar ayuda médica, primero contactaron a los padres para que fueran por la niña.

Cinthia García consideró que las autoridades educativas deben analizar y mejorar los procedimientos preventivos y de atención inmediata en las escuelas, especialmente después de varios accidentes recientes en escuelas y jardines de niños.

Piden prevenir accidentes escolares graves

La madre expresó que el objetivo principal es evitar que situaciones similares tengan consecuencias más graves para otros estudiantes. Aunque en este caso la menor se recuperó bien, el accidente pudo haber causado daños severos debido a la profundidad de la lesión.

En los últimos meses, varios incidentes escolares en Monclova y la región Centro de Coahuila han preocupado a los padres sobre la supervisión en las escuelas y la respuesta inmediata ante emergencias.

El caso de la pequeña Lia reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad escolar, capacitar al personal docente en primeros auxilios y establecer protocolos claros para solicitar atención médica urgente cuando la integridad de los alumnos esté en riesgo.

Comentarios