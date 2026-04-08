Afecta frente frío la actividad en Aqua Ramos

Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 41 han impactado directamente la actividad recreativa en Aqua Ramos, donde visitantes han visto limitada su estancia durante el actual periodo vacacional en Ramos Arizpe.

El fenómeno, que ingresó al estado desde el pasado domingo, obligó incluso al cierre del parque durante el Domingo de Resurrección, al no existir condiciones cálidas pata el disfrute del agua.

La situación ha afectado principalmente a estudiantes y familias que permanecen en vacaciones de Semana de Pascua, quienes no han podido disfrutar plenamente de este espacio recreativo debido al descenso en la temperatura y la presencia de viento y lluvias.

El director del parque, Arturo Ramírez Lira, informó que para los próximos días se mantiene la incertidumbre en la operación, ya que se prevé pronóstico de lluvias para jueves y viernes.

Indicó que estarán a la espera de las indicaciones que emita Protección Civil para definir si el parque abrirá de manera regular o si será necesario ajustar horarios o suspender actividades, especialmente ante el riesgo de tormentas eléctricas.

Explicó que, por protocolo de seguridad, el parque no puede operar en condiciones climáticas adversas, particularmente cuando existe actividad eléctrica, debido al riesgo que representa para los visitantes.

El frente frío número 41 ha generado un descenso en la temperatura en la región sureste de Coahuila, lo que ha modificado los planes de recreación en espacios al aire libre durante uno de los periodos de mayor afluencia turística.

Mientras tanto, autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y recomiendan a la población mantenerse informada antes de acudir a espacios recreativos.





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