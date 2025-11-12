Cerrar X
Coahuila

Piden apoyo para reparar barda y reforzar seguridad en kínder

De acuerdo con los padres, el muro lleva más de seis años mostrando deterioro sin que hasta el momento se haya realizado una reparación

  • 12
  • Noviembre
    2025

Padres de familia y personal docente del Jardín de Niños Manuel Acuña, ubicado en la colonia 26 de Marzo, solicitaron a las autoridades municipales su intervención urgente para reparar una barda perimetral que presenta severos daños estructurales, pues temen que pueda colapsar y poner en riesgo a los alumnos.

Una madre de familia explicó que la problemática se ha venido agravando con el paso de los años. “La barda ya se está cuarteando y es un peligro para los niños. Nos habían dicho que era por los árboles, pero si se fijan bien, ya está completamente partida y fuera de su lugar. El riesgo es que un día se venga abajo”, expresó.

De acuerdo con los padres, el muro lleva más de seis años mostrando deterioro sin que hasta el momento se haya realizado una reparación. Personal del área de Medio Ambiente y Ecología acudió al sitio para revisar el problema, sin embargo, plantearon la posibilidad de reducir el espacio del plantel para conservar los árboles, lo que preocupa a los padres.

“Nos dijeron que tal vez nos quitarían un poco de espacio para dejar los árboles, pero lo que nosotros pedimos es que se construya una nueva barda, más segura, sin afectar el área de los niños. Lo importante es su seguridad”, señaló la madre entrevistada.

Además del riesgo estructural, los padres mencionaron que la debilidad del muro también representa un problema de inseguridad, ya que facilita el ingreso de personas ajenas al plantel.

“Cualquiera se puede brincar. Solo tenemos unos tapados, pero no sirven de mucho. Tenemos miedo de que se caiga y que además sigan metiéndose a robar”, agregó la madre.

El llamado fue dirigido a las autoridades municipales para que realicen una evaluación técnica y se destinen recursos para la rehabilitación de la barda, así como para reforzar la vigilancia en los alrededores del jardín de niños, con el fin de garantizar la seguridad de los pequeños y del personal educativo.


